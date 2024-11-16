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Bakan Şimşek: Vergi Borçları Yalnızca Meclis Tarafından Silinebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi silme yetkisinin yalnızca Meclis'te olduğunu vurguladı, asgari ücret ve vergi adaleti hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 00:52
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 00:52
Bakan Şimşek: Vergi Borçları Yalnızca Meclis Tarafından Silinebilir

Bakan Şimşek, Vergi Borçlarının Silinmesi Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamalarda Türk vergi hukukuna değinerek, "Türk vergi hukukunda, hiçbir bakanın veya idarenin, vergi borcunu silme yetkisi yok. Vergileri silme yetkisi sadece ve sadece yüce Meclis'indir" dedi.

2025 Bütçe Görüşmeleri ve Asgari Ücret Üzerine Değerlendirmeler

Şimşek, 2025 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Asgari ücret konusunda, "Bu aşamada değerlendirmede bulunmam doğru olmaz" diyen Bakan, yüksek katma değerli ürünler üretme hedeflerini vurguladı. Asgari ücretin belirlenme sürecine dair de, yapısal reform gündemlerinde AR-GE, teknolojik, yeşil ve dijital dönüşüme ağırlık verdiklerini ifade etti.

Asgari Ücret ve Maaş Artışları

Bakan Şimşek, en düşük memur maaşının real olarak yüzde 238 oranında artarak 1139 dolara ulaştığını belirtti. En düşük emekli maaşının ise yüzde 543, asgari ücretin real yüzde 212 yükseldiğini dile getiren Şimşek, "Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" dedi. Geçen yıl asgari ücretin yüzde 107,5 arttığını anımsatan Bakan, bu yıl için enflasyon oranının revize edildiğini söyledi.

Vergi Harcamaları ve Şirketlerin Durumu

Vergi harcamaları hakkında bilgi veren Şimşek, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının 853 milyar lira tutarındaki harcama ile sonuçlandığını ifade etti. Ayrıca, birçok şirketin indirimlerden yararlandığı için vergi vermediğini, bu doğrultuda yurt içi asgari kurumlar vergisi düzenlemesi getirdiklerini söyledi.

Vergi Adaleti ve Uluslararası Standartlar

Gelir vergisi tarifesinde yapılan değişikliklerle vergilerin en alt diliminin yüzde 15'e, en üst diliminin ise yüzde 40'a çıkarıldığını belirtti. Uluslararası standartlarla dolaylı ve dolaysız vergilerin karşılaştırılmasına dikkat çeken Şimşek, dolaysız vergilerin payının arttığını vurguladı.

E-Haciz Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme

Bakan, vergi borcu ödemeyenlere doğrudan elektronik haciz uygulamanın olmadığını belirterek, "İlgilisine haber verilmeden asla doğrudan doğruya e-haciz tatbik edilmez" açıklamasında bulundu.

Güneydoğu Anadolu Bölgelerine Yapılan Yatırımlar

2003-2024 döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne yapılan yatırımların toplamda 1,1 trilyon lira olduğunu söyleyen Şimşek, bu miktarın bölge kalkınması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Şimşek, genel olarak bölgesel kalkınma farklarının azaltılması amacıyla yatırımlar yapmaya devam edeceklerini belirtti. Diğer yandan, Özelleştirme İdaresi tarafından toplanan 1000'den fazla aracın açık artırmayla satılacağını da duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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