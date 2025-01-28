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Bakan Tekin, 81 İlin Eğitim Müdürleri ile Toplandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin eğitim müdürleriyle istişare toplantısında, eğitim politikalarını tartıştı ve yeni sistemleri tanıttı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 15:40
Bakan Tekin, 81 İlin Eğitim Müdürleri ile Toplandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 İlin Eğitim Müdürleriyle Toplantıda Bir Araya Geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlık yöneticileri ve 81 ilin milli eğitim müdürleri ile istişare toplantısında buluştu. Toplantı, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başlamadan önce genel değerlendirme yapmak amacıyla Ankara Gölbaşı Mogan MTAL Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildi.

Eğitim Politikalarında İstişare Kültürü

Toplantıda konuşan Tekin, Bakanlığın eğitim politikalarını geliştirirken istişare kültürünü çalışmaların merkezine koyduklarını belirtti. "Eğitimde başarı bir aile, bir ekip havası içinde aynı hedefe birlikte yürümekten geçer," ifadesini kullandı.

İl Eğitim Değerlendirme Toplantıları

İl ziyaretleri sırasında gerçekleştirdiği eğitim değerlendirme toplantılarına dikkat çeken Tekin, kentlerdeki eğitim faaliyetleri ve yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması açısından bu toplantıların önemini vurguladı. Bakanlıkça alınan kararların kentteki yansımalarını görmenin ve il müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen projeleri değerlendirmenin oldukça kıymetli olduğunu ifade etti.

Dönem Sonu Faaliyet Haftası

Tekin, dönem sonu faaliyet haftasında ülke genelinde 100 binden fazla etkinlik düzenlendiğini duyurarak, bu programlara katkıda bulunan MEB teşkilatına teşekkür etti. Etkinlik haftasının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile entegre biçimde yürütüldüğünü belirten Bakan, bu bağlamda çocukların haftayı verimli geçirmesinin önemine dikkat çekti.

Yapay Zeka Destekli Bakanlık Yönetim Sistemi

Yapay zeka destekli Bakanlık Yönetim Sistemi'nin hayata geçirileceği müjdesini veren Tekin, bu sistemle anlık güncel verilere erişim sağlanacağını ve yatırım planları ile personel hareketliliği gibi süreçlerde kullanılacağını aktardı. Ayrıca, yeni mevzuat güncellemeleri yapıldığını hatırlatan Bakan, il müdürlerinin bu konuları yakından takip etmeleri gerektiğini söyledi.

Toplantının ardından, genel müdürler, bağlı oldukları bakan yardımcıları koordinesinde kendi alanlarıyla ilgili sunum yaparak fikir alışverişinde bulundu.

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