Bakan Tekin, Afet Bölgesi Eğitim Yatırımları Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

Bakan Tekin, Deprem Bölgesindeki Eğitim Yatırımlarını Değerlendirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 6 Şubat deprem felaketinin etkilediği illerdeki eğitim yatırımlarının masaya yatırıldığı "Afet Bölgesi Eğitim Yatırımları Değerlendirme Toplantısı"'na katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Perre MTAL Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen toplantıya, Bakan Tekin ile depremden etkilenen 11 ilin milli eğitim müdürleri ve yatırımlardan sorumlu il milli eğitim müdür yardımcıları iştirak etti.

Derslik Sayısında Hedef Yükseltildi

Toplantıda, deprem bölgesinde yıkılan ya da kullanılamaz hale gelen derslik sayısına dikkat çeken Tekin, ilave olarak yüzde 10 daha fazla derslik yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Tekin, bölgenin eğitimdeki hedeflerine ulaştıklarını belirterek, bölge illerindeki eğitim kalitesini artırma konusundaki hassasiyetlerinin sürdüğünü ifade etti. Yeni yatırımlar yaparak bölgeye katkıda bulunduklarını hatırlatan Bakan Tekin, bu yatırımları pekiştirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

İl Müdürlerinden Bilgi Alındı

Toplantı süresince, katılımcı il milli eğitim müdürleri de görev yaptıkları illerde tamamlanan ve inşaatı devam eden okullar hakkında bilgi sunarak, yapılan yatırımların seyrini paylaştılar.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki eğitim yatırımlarının ele alındığı "Afet Bölgesi Eğitim Yatırımları Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.