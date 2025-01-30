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Bakan Tekin, Antalya Eğitim Sempozyumu'nda Özel Okullara İlişkin Kritik Açıklamalarda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Antalya Eğitim Sempozyumu'nda özel okullar konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 14:05
Bakan Tekin, Antalya Eğitim Sempozyumu'nda Özel Okullara İlişkin Kritik Açıklamalarda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Antalya Eğitim Sempozyumu'nda konuştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Antalya'daki 23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu'nda özel okullar konusunda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, "Fahiş fiyat uygulayan, öğretmenlerine hak ettikleri özlük haklarını vermeyen ve velilerle ilişkilerinde usule aykırı bir biçimde kayıt dışı para alan kuruluşlarla mücadele edeceğiz" dedi.

Yangın ve Depremlere Dikkat Çekti

Konuşmasına, Bolu’daki yangında ve 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başlayan Tekin, eğitim alanındaki yatırımların önemine vurgu yaptı.

Özel Okullarla Kamu Hizmetinin Ayrılmaz Bütünlüğü

Özel okullar konusunda karşılaştığı eleştirilere değinen Tekin, "Bu ülkede özel okul, kamu okulu ayrımı yok. Her iki tür de kamu hizmeti sunmaktadır. Biz de bu hizmetin doğru şekilde sunulmasını sağlamak için tüm görevlerimizi yerine getireceğiz" dedi.

Eğitimde Başarı Hikayeleri

2002-2003 eğitim yılında 367 bin 145 derslik ile başlayan eğitim sürecinin, 2024-2025 eğitim yılında 734 bin 884 derslik ile devam ettiğini belirten Tekin, öğretmen sayısının da 1 milyon 239 bine ulaştığını vurguladı. Türkiye'nin eğitimde internete erişim sağlama ve akıllı tahtalar kullanma konusundaki başarısını da örnek gösterdi.

FETÖ ile Mücadele ve Öğretmen Hakları

Bakan Tekin, 2002’de 2 bin 395 özel okul içinde FETÖ’nün etkisinin bulunduğunu belirterek, "Sizleri FETÖ vesayetinden kurtarmış olduk" dedi. Öğretmenlerin haklarının korunması noktasında da, tüm özel okulların ücret politikalarını takip ettiklerini ekledi.

İşbirliği ve Denetim Süreci

Özel okullarla işbirliğini sürdürme kararlılığını vurgulayan Tekin, "Biz ikisini de yaptığımız için farklıyız. Bu işbirliğini kurumsal hale getirmek bizi de mutlu eder" ifadelerini kullandı.

Özel Okul Teşvikleri ve Gelecek Planları

Yeni bir uygulama olarak özel okulların boş kontenjanlarının kamu okulları tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Tekin, pilot uygulamayı 6 Şubat depremlerini yaşayan 11 ilde başlattıklarını açıkladı.

Çocukların Hakkını Koruma Vurgusu

Bakan Tekin, "Biz çocuklarımızın, velilerimizin hakkını ve hukukunu korumak için ne gerekiyorsa yaparız" diyerek özel okullardaki kötü örneklerle de mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

Sonuç Olarak

Tekin, "Fahiş fiyat uygulayan, öğretmenlerine hak ettikleri özlük haklarını vermeyen ve uygun olmayan yöntemlerle para talep eden içindeki çürük elmalarla mücadele etmezseniz, Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz devreye gireceğiz" diyerek önemli bir uyarıda bulundu.

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