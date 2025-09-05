DOLAR
Bakan Tekin: Bakanlık Yönetim Sistemi ile Okullara Yapay Zeka Destekli Yönetim

Bakan Tekin, "Bakanlık Yönetim Sistemi" adlı yapay zeka destekli uygulamayı başlattıklarını ve her okul yöneticisinin bu modelle donatılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 11:57
Yeni uygulama ile yönetimde dijital dönüşüm hedefleniyor

Bakan Tekin, eğitim yönetiminde yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Bakanlığın geliştirdiği Bakanlık Yönetim Sistemi adlı uygulamanın yapay zeka destekli olduğu belirtildi.

Bakan Tekin: "Bakanlık Yönetim Sistemi diye yapay zeka destekli bir uygulama başlattık. Her okul yöneticisi, okuluyla ilgili yapay zeka destekli bir yönetim modeline sahip olacak."

Yetkililer, uygulamanın okul yöneticilerinin karar alma süreçlerini destekleyecek araçlar sunacağını ve yönetim pratiklerinde etkinlik sağlayacağını ifade ediyor. Her okul yöneticisinin kendi okuluna özgü yönetim modeline erişimi olacağı vurgulandı.

Bu adım, eğitimde dijitalleşme ve veri temelli yönetim yaklaşımlarının genişletilmesine yönelik önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.

