Bakan Tekin: Batman'da Okul Sayısı 3 Katına Çıktı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman'da düzenlenen AK Parti Merkez İlçe Kongresi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2002'de Batman'da 2 bin 387 olan derslik sayısının, şu an 7 bin 278'e ulaştığını belirten Tekin, "80 yılda yapılan derslik sayısının 3 katına çıktık" dedi.

Bakan Tekin, kongre öncesinde Batman Valiliğini ziyaret ederek, Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Ekrem Canalp ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu'nda kongreye katıldı.

Eğitimde Yeni Projeksiyon

Kongredeki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği "Türkiye yüzyılı" projesine vurgu yapan Tekin, "Bu dönemde biz, insanlığa ve özellikle çocuklarımıza eğitim vermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Eğitim alanında geri adım atmadıklarının altını çizen Bakan, bu süreçte çalmadık kapı bırakmayacaklarını da sözlerine ekledi.

AK Parti iktidarı döneminde, okullarda seçmeli Kürtçe dersi uygulamasını hayata geçirdiklerine dikkat çeken Tekin, "Diyelim ki, çocukların eğitim almasını istiyoruz. Eğitim alanında yaptığımız yatırımlara gözünüz gibi bakmalısınız" dedi.

Batman'daki İlerlemelere Dikkat Çekti

Tekin, Batman'da 2002'de 3 bin 482 öğretmen varken bu sayının 10 bin 355'e, 373 olan okul sayısının ise 793'e yükseldiğini belirtti. Öğrenci sayısının ise derslik başına 52'den 23'e düştüğünü vurguladı. Türkiye genelinde 2002 öncesi ve sonrası eğitim yöntemlerinin birbirinden farklılaştığını ifade etti ve "Dünya genelinde tüm sınıflarında akıllı tahtaya sahip tek ülke Türkiye" dedi.

Evrensel Laiklik Anlayışı

Bakan Tekin, eleştirilen laiklik anlayışı hakkında da konuştu. "Evrensel laiklikten yanayım, ancak Türkiye'ye özgü bir laiklik modeli baskısı kabul edilemez" dedi. Eğitim müfredatında gerçekleştirdikleri değişiklikleri savunan Bakan, halkın değerlerine uygun bir eğitim modeli uygulamakta kararlı olduklarını belirtti.

Kongrede, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve Merkez İlçe Başkanı Fatih Doğu da konuşmalar yaptı. Tek listeyle olağan kongreye gidilerek, Fatih Doğu merkez ilçe başkanlığına seçildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda), Batman Valiliğini ziyaret ederek Vali Ekrem Canalp (ortada) ile görüştü.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda), Batman Valiliğini ziyaret ederek Vali Ekrem Canalp (ortada) ile görüştü.