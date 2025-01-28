Bakan Tekin, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic ile Eğitim İş Birliğini Görüştü

Bakan Tekin ve Zvizdic, Eğitim İş Birliğini Geliştiriyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic ve beraberindeki heyetle önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Milli Eğitim Bakanlığında yapıldı.

Bakanlıktan alınan bilgilere göre, toplantıda iki ülke arasında eğitim iş birliğinin geliştirilmesi üzerinde duruldu. Tekin, "Uluslararası Kardeş Okul" projesi çerçevesinde Türkiye ve Bosna Hersek'teki 219 okulun kardeş okul olarak bir araya geldiğini belirtti.

Tekin, ayrıca, "Bakanlık olarak kültürel ve tarihsel anlamda ortak mazimiz olan Bosna Hersek ile gerçekleştirdiğimiz iş birliklerini ve iki halkın her alanda olduğu gibi eğitimde de ilişkilerini güçlendirmeyi, gelecek kuşaklara bırakacağımız değerli bir kazanım olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin devamı için kritik noktaların başında eğitim olduğuna dikkat çekerek, "Bu dostluğu, gelecek kuşaklara sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde miras bırakmak için üstümüze düşeni yapmaya hazırız." değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca Tekin, Türkiye Maarif Vakfı'nın Bosna Hersek'teki okullarını ziyaret ettiğini ve bu okulların geliştirilmesinde Bosna Hersek tarafından verilen desteğin değerli olduğunu ifade etti.