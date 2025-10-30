Bakan Tekin Cezeri Yeşil Teknoloji Lisesi'ni Ziyaret Etti: 'Enerji Dedektifi' İlkokullara Dağıtılacak

Bakan Tekin, Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Etimesgut'taki Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okul bahçesinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Tekin, öğrencilerle sohbet etti ve çalışmaları inceledi.

Kermes ve 'Enerji Dedektifi' kitapçığı

Tekin, gelirleri Gazze'ye bağışlanacak olan 'Bir Okul Bin Umut Gazze' kermesini gezdi. Öğrenciler tarafından hazırlanan 'Enerji Dedektifi' adlı kitapçığı inceleyen Bakan Tekin, kitabın MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmesi ve gelecek eğitim öğretim döneminin başında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine ücretsiz ders kitaplarıyla birlikte dağıtılması talimatını verdi.

TEKNOFEST başarıları ve uluslararası destek sözü

TEKNOFEST'te dereceye giren öğrencileri tebrik eden Tekin, Liselerarası Elektrikli Araçlar Yarışması'nda 'Alkar' adlı elektrikli aracı yaparak Türkiye ikinciliği elde eden öğrencilere, yazın Polonya'da düzenlenecek yarışmaya katılmaları için destek sözü verdi.

Uygulama atölyeleri ve proje okullarının değerlendirmesi

Okulun Güneş Santrali Kurulumu Atölyesi'ni inceleyen Tekin, öğrencilerden yürüttükleri projeler hakkında bilgi aldı. Öğretmenler odasında yapılan görüşmede, müsteşarlık döneminde hayata geçirilen proje okullarının hedefleri ve elde edilen sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yenilenebilir enerji vurgusu

Tekin, okulun proje okul formatının mesleki ve teknik eğitimi geliştirmede önemli bir adım olduğunu belirterek, yenilenebilir enerji alanında nitelikli iş gücü ihtiyacına dikkat çekti. Tekin, bu alanda Ar-Ge ve üretim süreçlerine katkı verecek gençlerin yetiştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

'Enerji Dedektifi' dağıtım planı

Bakan Tekin, 'Enerji Dedektifi' kitapçığının, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile ortak çalışma kapsamında geliştirileceğini, eğer mümkünse EBA'ya elektronik versiyonunun yükleneceğini ve böylece kitapçığın ilkokul birinci sınıf öğrencilerine ulaştırılacağını söyledi.

Filistin'e destek ve barış çağrısı

Okuldaki kermesin Filistin konusunda farkındalık oluşturma amacı taşıdığını belirten Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde bağımsızlık, adalet, insan hakları ve demokrasinin öneminin öğrencilere anlatıldığını vurguladı. İsrail-Filistin çatışmaları sırasında yapılan etkinliklere ve bir dakikalık saygı duruşuna dikkat çeken Tekin, kermeslerden elde edilen gelirin yaklaşık 80 milyon lira olduğunu belirterek katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Tekin, eğitim sektörünün barışı, demokrasi ve insan haklarını destekleyecek eğitimler vermesinin önemine işaret ederek, tüm dünyadaki eğitim kurumlarını barışı destekleyen programlar uygulamaya davet etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Etimesgut'taki Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Bakan Tekin, burada gelirleri Gazze'ye bağışlanacak "Bir Okul Bin Umut Gazze" kermesini gezdi.