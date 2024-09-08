Bakan Tekin'den 2024-2025 Eğitim Yılına Özgü Mesaj

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Yeni Eğitim Yılı Mesajını Yayınladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim-öğretim yılına dair önemli mesajlar verdi. Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Türk eğitim tarihinde bir dönüm noktası hedeflediklerini belirtti.

Eğitimde Dönüşüm ve Yenilik

Bakan Tekin, yeni eğitim yılına giriş yaparken yaptığı yazılı açıklamada, "Beceri temelli bu modelin getireceği dönüşüm, eğitim sistemimizin birçok meselesine çözüm sunacak," ifadesini kullandı. Eğitim-öğretim programlarının çağın gereklerine uygun şekilde sadeleştirildiğini vurgulayan Tekin, %35 oranında bir yeniden yapılandırma yapıldığını belirtti.

Mesleki ve Teknik Eğitim Üzerine Vurgu

Tekin, yeni eğitim-öğretim yılında öncelik verecekleri projelerden birinin mesleki ve teknik eğitim olduğunu vurguladı. "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek için önemli adımlar atıyoruz," dedi. Ayrıca, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla yayımlandığını hatırlatarak, "Herkesin bir mesleği olmalı," anlayışını esas aldıklarını ifade etti.

Okul-Aile İşbirliği

Bakan Tekin, okul-aile işbirliğine büyük önem verdiklerini belirtti. Ebeveynlerin eğitim süreçlerine katılımlarını artırmak amacıyla projeler geliştirdiklerini aktardı. Bu çerçevede Velivizyon Platformunu hayata geçirdiklerini dile getirdi ve platformun yayınlarının aileler için büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Öğrencilere Motivasyon Mesajı

Yaklaşık 20 milyon öğrencinin, 1,2 milyon öğretmenin ve milyonlarca velinin yer aldığı büyük bir aile olduklarını dile getiren Tekin, birlikte elde edilecek başarıların Türkiye Yüzyılı'nın inşasında önemli rol oynayacağına inandığını belirtti.

''Tüm öğrencilere 2024-2025 eğitim yılı boyunca kendilerini tanıma, becerilerini keşfetme ve iyilikte yarışma fırsatı diliyorum,'' diyerek kendilerine motivasyon mesajı iletti.