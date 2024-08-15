Bakan Tekin'den Aile İşbirliğine Dikkat Çeken Dizi: Ailem

Bakan Tekin ve Sanatçılar, "Ailem" Dizisini Tanıttı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim ile aile işbirliğini artırmak amacıyla hazırlanan "Ailem" dizisini tanıttı. Bu dizi, Velivizyon platformunda yayınlanacak ve Bora Severcan tarafından yönetilecek.

Dizinin Amacı ve İçeriği

2024-2025 eğitim öğretim yılında Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ailelerin eğitim sürecinde aktif bir paydaş olarak konumlandırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti. Eğitim sisteminin merkezine aileyi yerleştirmek istediklerini vurgulayan Tekin, "Ailem" dizisinin de bu sürecin bir parçası olduğunu ifade etti.

Önemli İstatistikler ve Ailelerin Rolü

Tekin, Türkiye'de ebeveynlerin haftada ortalama sadece 4.5 saat kitap okuduğuna dikkat çekerek, bu rakamı Singapur ve Çin ile karşılaştırdı. Ailelerin eğitimde daha fazla rol alması gerektiğini belirtti ve bu konuda yeni programlar üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Dizideki Katılımlar ve Yorumlar

Tanıtım etkinliğinde dizinin kadrosunda yer alan sanatçılar da konuştu. Zihni Göktay, "Mutlu ailenin mutlu çocukları olur" diyerek eğitimin ailede başladığını vurguladı. Nevra Serezli ise dizi çekimlerinin keyifli geçtiğini aktararak, aile ilişkilerinin samimiyetle aktarılmaya çalışıldığını belirtti. Yönetmen Bora Severcan da dizinin ebeveynlerin çocuklarını anlama yolculuğuna ilham vereceğinin altını çizdi.

Dizinin Yayın Detayları

"Ailem" dizisi, bölümleri 8-10 dakika sürecek şekilde 12 ana başlığa ayrılacak. Müge Severcan yapımcılığı üstlenirken, dizinin EBA, HEMBA ve diğer medya platformlarında yayımlanacağı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, protokol imzaladıkları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte daha kapsamlı bir eğitim süreci yürüteceklerini de kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul ile aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla çekilen "Ailem" dizisi tanıtıldı. MEB tarafından hayata geçirilen "Velivizyon" platformunda yer alacak, yönetmenliğini Bora Severcan'ın üstlendiği, 27 bölümlük "Ailem" dizisinin tanıtımı için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonunda tören düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velivizyon" tanıtım programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul ile aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla çekilen "Ailem" dizisi tanıtıldı. MEB tarafından hayata geçirilen "Velivizyon" platformunda yer alacak, yönetmenliğini Bora Severcan'ın üstlendiği, 27 bölümlük "Ailem" dizisinin tanıtımı için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonunda tören düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velivizyon" tanıtım programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul ile aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla çekilen "Ailem" dizisi tanıtıldı. MEB tarafından hayata geçirilen "Velivizyon" platformunda yer alacak, yönetmenliğini Bora Severcan'ın üstlendiği, 27 bölümlük "Ailem" dizisinin tanıtımı için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonunda tören düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velivizyon" tanıtım programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul ile aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla çekilen "Ailem" dizisi tanıtıldı. MEB tarafından hayata geçirilen "Velivizyon" platformunda yer alacak, yönetmenliğini Bora Severcan'ın üstlendiği, 27 bölümlük "Ailem" dizisinin tanıtımı için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonunda tören düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velivizyon" tanıtım programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul ile aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla çekilen "Ailem" dizisi tanıtıldı. MEB tarafından hayata geçirilen "Velivizyon" platformunda yer alacak, yönetmenliğini Bora Severcan'ın üstlendiği, 27 bölümlük "Ailem" dizisinin tanıtımı için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonunda tören düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velivizyon" tanıtım programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul ile aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla çekilen "Ailem" dizisi tanıtıldı. MEB tarafından hayata geçirilen "Velivizyon" platformunda yer alacak, yönetmenliğini Bora Severcan'ın üstlendiği, 27 bölümlük "Ailem" dizisinin tanıtımı için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonunda tören düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velivizyon" tanıtım programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul ile aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla çekilen "Ailem" dizisi tanıtıldı. MEB tarafından hayata geçirilen "Velivizyon" platformunda yer alacak, yönetmenliğini Bora Severcan'ın üstlendiği, 27 bölümlük "Ailem" dizisinin tanıtımı için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonunda tören düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velivizyon" tanıtım programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul ile aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla çekilen "Ailem" dizisi tanıtıldı. MEB tarafından hayata geçirilen "Velivizyon" platformunda yer alacak, yönetmenliğini Bora Severcan'ın üstlendiği, 27 bölümlük "Ailem" dizisinin tanıtımı için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonunda tören düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velivizyon" tanıtım programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul ile aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla çekilen "Ailem" dizisi tanıtıldı. MEB tarafından hayata geçirilen "Velivizyon" platformunda yer alacak, yönetmenliğini Bora Severcan'ın üstlendiği, 27 bölümlük "Ailem" dizisinin tanıtımı için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonunda tören düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velivizyon" tanıtım programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul ile aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla çekilen "Ailem" dizisi tanıtıldı. MEB tarafından hayata geçirilen "Velivizyon" platformunda yer alacak, yönetmenliğini Bora Severcan'ın üstlendiği, 27 bölümlük "Ailem" dizisinin tanıtımı için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonunda tören düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velivizyon" tanıtım programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul ile aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla çekilen "Ailem" dizisi tanıtıldı. MEB tarafından hayata geçirilen "Velivizyon" platformunda yer alacak, yönetmenliğini Bora Severcan'ın üstlendiği, 27 bölümlük "Ailem" dizisinin tanıtımı için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonunda tören düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velivizyon" tanıtım programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul ile aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla çekilen "Ailem" dizisi tanıtıldı. MEB tarafından hayata geçirilen "Velivizyon" platformunda yer alacak, yönetmenliğini Bora Severcan'ın üstlendiği, 27 bölümlük "Ailem" dizisinin tanıtımı için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonunda tören düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velivizyon" tanıtım programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul ile aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla çekilen "Ailem" dizisi tanıtıldı. MEB tarafından hayata geçirilen "Velivizyon" platformunda yer alacak, yönetmenliğini Bora Severcan'ın üstlendiği, 27 bölümlük "Ailem" dizisinin tanıtımı için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonunda tören düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velivizyon" tanıtım programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul ile aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla çekilen "Ailem" dizisi tanıtıldı. MEB tarafından hayata geçirilen "Velivizyon" platformunda yer alacak, yönetmenliğini Bora Severcan'ın üstlendiği, 27 bölümlük "Ailem" dizisinin tanıtımı için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonunda tören düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velivizyon" tanıtım programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul ile aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla çekilen "Ailem" dizisi tanıtıldı. MEB tarafından hayata geçirilen "Velivizyon" platformunda yer alacak, yönetmenliğini Bora Severcan'ın üstlendiği, 27 bölümlük "Ailem" dizisinin tanıtımı için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonunda tören düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velivizyon" tanıtım programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul ile aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla çekilen "Ailem" dizisi tanıtıldı. MEB tarafından hayata geçirilen "Velivizyon" platformunda yer alacak, yönetmenliğini Bora Severcan'ın üstlendiği, 27 bölümlük "Ailem" dizisinin tanıtımı için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonunda tören düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velivizyon" tanıtım programına katıldı.