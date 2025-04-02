Bakan Tekin'den Boykot Çağrılarına Sert Tepki

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, son dönemde artan boykot çağrılarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Bakan Tekin, "Boykot naralarıyla ayrıştırıcı söylemler üretenler, milletimizin birliği ve beraberliği karşısında her daim yenilmeye mahkumdur." sözleriyle, ayrıştırıcı yaklaşımlara karşı tepkisini dile getirdi.

Yerli Markalara Dikkat

Açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarına dikkat çeken Tekin, "Yerli ve milli markalara yönelik boykot çağrılarının, ülkemizin daha müreffeh yarınlara ulaşmasına zarar vereceği açıktır. Bilinmelidir ki, bu büyük millet kendi emeğini kimseye asla yem etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Tekin'in açıklamaları, boykot tartışmalarının ortasında önemli bir birlik mesajı olarak değerlendiriliyor.