Bakan Tekin'den Denizli'deki Midibüs Kazasında Hayatını Kaybeden Öğrenciler İçin Taziye Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Denizli'deki midibüs kazasında hayatını kaybeden öğrenciler için başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:08
Bakan Tekin'den Denizli'deki Midibüs Kazasında Hayatını Kaybeden Öğrenciler İçin Taziye Mesajı

Bakan Tekin'den Taziye Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen ve iki öğrencinin hayatını kaybetmesine neden olan midibüs kazası sonrası bir taziye mesajı yayımladı.

Kaza Hakkında Üzüntü Duydu

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Denizli'nin Buldan ilçesinde, öğrenci sporcularımızın bulunduğu kafileyi taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu yaşanan elim kazayı derin bir üzüntüyle öğrendim. Kaza sonucu yaşamını kaybeden evlatlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tekin, eğitim ve spor camiasına da başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

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