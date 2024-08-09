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Bakan Tekin'den Dijital Güvenlik Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Roblox ve Instagram platformlarının etkileri hakkında önemli ifadelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 11:17
Bakan Tekin'den Dijital Güvenlik Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, oyun platformu Roblox ve sosyal medya platformu Instagram ile ilgili Türkiye'de olası erişim kısıntılarına dair görüşlerini paylaştı.

Dijital Medya ve Sorumluluklar

Tekin, "Dijital medya platformlarının evrensel hukuka, iç hukuka ve geleceğe dair sorumluluklarımıza saygı duyması elzemdir." dedi ve ailelerin çocuklarını sosyal medya araçlarının olumsuz etkilerinden koruma görevini vurguladı.

Çocukların Güvenliği ve Gelişimi

Bakan, dijital çağda çocukların güvenliğinin ve sağlıklı gelişimlerinin önemine dikkat çekerek, "Okullar ve öğretmenlerin yanı sıra sosyal medya da çocukların gelişiminde etkilidir." ifadesinde bulundu. Ayrıca, çocukların dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikeleri önlemek için Bakanlık olarak çeşitli önlemler alındığına da değindi.

Dijital Bağımlılık Sorunu

Tekin, son yıllarda sosyal medya ve çevrim içi oyunların çocukların zamanının büyük bir bölümünü aldığını belirtti. Bu platformların, öğrencilerin sosyal, akademik ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek içerikler barındırabileceğini vurguladı. Özellikle popüler platformlar olan Instagram ve Roblox'un çocukları dijital bağımlılığa sürükleyebileceği konusunda uyardı.

Dijital faşizme karşı ortak mücadele

Yusuf Tekin, "Unutmayalım ki, evlatlarımızı sosyal medya araçlarının dijital faşizminden korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Dijital faşizme hep birlikte dur demeliyiz." çağrısında bulundu.

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