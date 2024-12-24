Bakan Tekin'den Eğitim ve Sosyal Uyum Vurgusu

Bakan Tekin'den Eğitimde Sosyal Uyum ve Dünya Barışı Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen PIKTES Sosyal Uyum Gösterisi Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, eğitimde temel hak ve hürriyetler ile başkalarının haklarına saygılı bir kuşak yetiştirmenin gerekliliğine vurgu yaptı.

Konuşmasında, Balıkesir'deki patlama nedeniyle halk oyunları gösterisinin ertelendiğini belirten Tekin, patlamada hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Tekin, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin raporuna atıfta bulunarak, dünya genelinde yaklaşık 120 milyon insanın vatanını terk ettiğini ve bu sayının yaklaşık her 70 kişiden birinin yerinden yurdundan uzak kaldığını açıkladı.

Eğitimin kültürel aktarımda önemli bir rol oynaması gerektiğini ifade eden Tekin, eğitim sistemlerinin dünya barışı ve insan haklarına yönelik sorumluluklara dikkat çekti. "Dünyada savaşların, zulümlerin olmadığı bir düzen için eğitim öğretim mekanizmalarında dünya barışını, insan haklarını ve temel hak hürriyetlerini mutlaka yer vermeliyiz," diyen Bakan, "Demokrasiyi içselleştirmiş ve dünya barışı için mücadele eden bir kuşak yetiştirme sorumluluğundayız." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını belirten Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile insana, barışa ve insan haklarına saygıyı önceliklendirdiklerini ifade etti. "Biz kardeşlerimize bu anlamda ensarlık yaptık," diyen Tekin, bu konuda Türkiye’nin duruşunun önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Tekin, konuşmasının ardından, projede dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. PIKTES Projesi kapsamında yürütülen sosyal uyum çalışmaları, misafirlerin kendi ortamlarına uyum sağlamalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PIKTES) Halk Oyunları Ekipleri ve Türk Halk Müziği Toplulukları Sosyal Uyum Gösterisi Programı'na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PIKTES) Halk Oyunları Ekipleri ve Türk Halk Müziği Toplulukları Sosyal Uyum Gösterisi Programı'na katıldı.