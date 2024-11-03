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Bakan Tekin'den Erzurum'da Önemli Açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da 22 yıllık iktidar sürecini değerlendirdi ve Türkiye'nin ilerlemesine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 14:31
Bakan Tekin'den Erzurum'da Önemli Açıklamalar

Bakan Tekin, Erzurum'da AK Parti Kongresinde Konuştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde düzenlenen partisinin 'Pazaryolu 8. Olağan İlçe Kongresi''nde önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, 22 yıllık iktidar sürecini değerlendirerek, 'Futbol tabiriyle 3. ligden aldık 1. lige çıkardık' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Ekonomik Durumu ve İleriye Dönük Hedefler

Bakan Tekin, geçmişteki ekonomik zorlukları hatırlatarak, son 20 yılda bu zorlukların aşıldığını belirtti. Türkiye'nin uluslararası alandaki konumuna da değinen Tekin, '3 Kasım 2002 öncesi Türkiye'de fert başı milli gelir 2 bin doların altındaydı, şu an 12 bin dolar civarında' şeklinde rakamsal verilerle durumu özetledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine verdiği talimatlar doğrultusunda sahada olduklarını ifade eden Tekin, 'Gidin vatandaşla diyalog halinde olun, isteklerini, taleplerini toparlayın ve yerine getirin' dediğini aktardı.

Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Bakan Tekin, önümüzdeki yüzyılda Türkiye'nin dünyaya örnek bir ülke olmasının hedeflendiğini belirterek, 'Cumhurbaşkanımız diyor ki, Öne çıkacağız'' ifadelerini kullandı ve 'Dünyadaki zulümlere karşı güçlü olacağız' diye ekledi.

Siyasi Eleştiriler

Tekin, muhalefetin iktidar sürekliliğine karşı eleştirilerine de dikkat çekerek, 'Muhalefet, Türkiye'nin 1. ligde kalıcı olmasını istemiyor' dedi. Kendisine yönelik eleştirileri ise CHP ve DEM Parti’den gelen muhalefetten kaynaklandığını belirtti.

Kongreye Katılım

Kongreye AK Parti Erzurum milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanı ve partililer katıldı. Tekin, 'Kongremizin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum' diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde "AK Parti Pazaryolu 8. Olağan İlçe...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde "AK Parti Pazaryolu 8. Olağan İlçe Kongresi"ne katıldı. Bakan Tekin, burada konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde "AK Parti Pazaryolu 8. Olağan İlçe...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde "AK Parti Pazaryolu 8. Olağan İlçe Kongresi"ne katıldı. Bakan Tekin, burada konuşma yaptı.

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