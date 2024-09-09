Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bakan Tekin'den İlkokul Öğrencilerine Mektup

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilkokula başlayan öğrencilere özel bir mektup yazarak onlara destek oldu.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 13:35
Bakan Tekin'den İlkokul Öğrencilerine Mektup

Bakan Tekin, Mektup ile Öğrencilere Destek Verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilkokula adım atan minik öğrencilere bir mektup yazdı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, öğrencilerin sınıflarındaki masalarında Bakan Tekin'in kaleme aldığı hatıra mektubuyla karşılaştıkları belirtildi.

Yeni Başlangıçlar ve Eğitim Yolculuğu

Bakan Tekin, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün eğitim hayatının ilk günü. Öğretmenin, arkadaşların ve neşeli okul bahçen seni uzun süredir heyecanla bekliyor. Sonunda geldin. Hoş geldin. Bugünden itibaren öğretmeninden ve ailenden aldığın destekle öncelikle kendini, sonra da dünyayı tanıyacaksın. Kalbinin heyecanla ve merakla attığını biliyorum. Yeni başlangıçlar bazen zor olabilir. Unutma, hissettiğin her duyguda biz hep yanında olacağız. Seni yaşama hazırlayacak olan eğitim yolculuğunun her anından çok şey öğrenecek, keşfedecek ve yeni deneyimler kazanacaksın."

Kültürel Değerler ve Başarı

Bakan Tekin mektubuna devam ederek, okulda yalnızca bilgi edinmenin ötesinde, kültürel değerler ve sosyal becerilerin önemine de değindi:

"Okulunda sadece bilgiyi değil, sahip olduğun zengin kültürel mirası, arkadaşlığı, paylaşmayı, yardımlaşmayı, sabretmeyi ve daha pek çok değeri de öğreneceksin. Öğrendiğin bilgileri bu değerlerle zenginleştirerek büyüyecek, cumhuriyet mirasımıza sahip çıkarak Türkiye Yüzyılı'na umutla, başarıyla imzanı atacaksın. Sen ülkemizin geleceği, umudu ve en kıymetli varlığısın."

Hatıra Mektubunun Önemine Vurgu

Bakan Tekin, öğrencilere mektubu saklamalarını önererek, "Çünkü yıllar sonra dönüp baktığında okul hayatına nasıl başladığını anımsayacaksın. Sana güzel ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum. Okulunda çok eğlen, bol bol öğren ve her gününü keyifle geçir. Sevgilerimle." ifadelerine yer verdi.

İLGİLİ HABERLER

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

9-16 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları! Yeni Haftada Burcunuzu Neler Bekliyor?

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

SGK listeyi az önce güncelledi! Listede olanlara 10 yılda erken emeklilik müjdesi

8-9 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? İşte Sorgulama Ekranı ve Yatan İller Listesi

9-16 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları! Yeni Haftada Burcunuzu Neler Bekliyor?

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

Öğrencilere Şok: MEB’den Yeni Sınav Kararı: 6, 7, 8, 9 ve 10. Sınıflar İçin Sınav Uygulaması Duyurusu