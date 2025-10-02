Bakan Tekin'den İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırıya Sert Tepki

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda düzenlediği müdahaleyi "insanlığın ayaklar altına alınması" olarak değerlendirdi.

Bakanın açıklaması

Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı lanetleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'ye nefes ve umut taşımak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahale, insanlığın ayaklar altına alınmasıdır. Aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu, tek amacı Gazze halkına insani yardım ulaştırmak olan sivil gönüllüleri rehin alan İsrail, hukuka ve insanlığa karşı işlediği suçlarına devam etmektedir."

Tekin, paylaşımını şu sözlerle sonlandırdı: "Küresel Sumud Filosu'na yapılan bu saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyorum. Dünya artık bu barbarlığa sessiz kalmamalı, adaletin ve insanlığın yanında yer almalıdır."