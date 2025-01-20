Bakan Tekin’den Öğrencilere Yarıyıl Tatili Tavsiyesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilere yarıyıl tatilinde ilgi alanlarına uygun kitaplar okumalarını, oyunlar oynamalarını ve çeşitli etkinliklerle vakit geçirmelerini önerdi.

Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, geleceğe güvenle adım atmanın yollarından birinin kitap okuma ve farklı aktivitelerle zaman geçirmek olduğunu vurguladı.

Çocukların erken yaşlardan itibaren kitaplarla tanışmasının, oyun oynamasının ve farklı hobiler edinmesinin yaşamlarını olumlu yönde etkileyebileceğini belirtti. Tekin, sözlerine şöyle devam etti: "Tatil döneminde ilgi alanlarınıza uygun kitaplar okumayı, oyunlar oynamayı ve çeşitli etkinliklerle zaman geçirmeyi ihmal etmeyin. Keyifli bir hafta geçirmenizi dilerim."