Bakan Tekin'den Öğretmenler Günü'nde Vurucu Mesajlar

Bakan Tekin, Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda Konuştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretim programlarımızı bilimsel gelişmeler ışığında, eğitim bilimlerindeki yenilikleri, insan hakları ilkelerini ve milletimizin kadim değerlerini esas alarak yeniden yapılandırıyoruz. Bugün artık hem kendi kökleriyle barışık hem de dünyanın gelişen dinamiklerine uyum sağlayan bir eğitim anlayışına sahibiz." ifadelerini kullandı.

20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Açıklandı

Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih sonuçlarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı "24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı"nda duyurulduğunu belirtti. Program, İstanbul'ki bir otelde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kura çekimini butona basarak başlattı. Tekin, 24 Kasım'da öğretmenlerin ve ailelerinin bir arada olmasının önemine vurgu yaptı.

Öğretmenlerin Rolü ve Vizyon Belirlemeleri

Bakan Tekin, "Öğretmenlerimizin şahsında Büyük Türkiye idealini yansıtmak için buradayız." derken, eğitimin temel hak ve hürriyetlerin en güçlü teminatı olduğunu belirtti. 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi için belirledikleri üç temel politikadan bahsetti: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ve Okul-Aile İşbirliği.

Dünyanın Gelişen Dinamiklerine Uyumluluk

‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni tanımlayan Tekin, "Maarif modelimiz, madde ile manayı, akıl ile duyguyu, birey ile toplumu dengeleyen bir vizyonun adıdır" dedi. Eğitimde gerçekleştirdikleri dönüşümle birlikte, değerlerine bağlı nesiller yetiştirme hedeflerinin altını çizdi.

Öğretmen Adayları İçin Milli Eğitim Akademisi

Tekin, Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile öğretmenlik mesleğini yasal zeminde özel bir statüye kavuşturduklarını ve öğretmen adayları için Milli Eğitim Akademisi kurduklarını aktardı. Bunun, öğretmenlerin görev öncesi hazırlık süreçlerini güçlendirmek için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Programın Sonunda Önemli Anlar

Konuşmasına son vermeden önce, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayan Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle

yapılan atama töreninin hayırlı olmasını diledi. Program, Erdoğan'ın öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bahçelievler'deki bir otelde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'na katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bahçelievler'deki bir otelde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'na katılarak konuşma yaptı.