Bakan Tekin'den Öğretmenlik Atamaları, Ara Tatiller, Öğretmenlik Meslek Kanuna İlişkin Açıklama Geldi!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında soruları yanıtlarken öğretmen atamalarına dair beklentilere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, atamaların belirlenmesi süreci hakkında, "2024 bütçesi TBMM'de onaylandıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığımızla işbirliği içinde, atama için bize ayrılan sayıyı belirleyeceğiz. Ardından Bakanlık bünyesinde oturup, hangi branşa ve ne kadar öğretmen alacağımızı belirleyeceğiz" dedi. Bu açıklama, öğretmen adayları ve eğitim camiasında büyük bir merakla beklenen atama sürecine dair önemli bir yol haritası sunuyor. İşte açıklamanın dikkat çeken başlıkları..

Öğretmen Atamalarına Dair

Bakan Tekin, 2023 yılında 45 bin yeni öğretmenin göreve başladığını, 4 bin civarında da EKPSS üzerinden yapılan atamalar olduğunu belirtti. 2024 yılı için atama sayısının bütçenin onaylanmasından sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli olarak belirleneceğini söyledi. Hangi branşa ne kadar öğretmen alınacağının da Bakanlıkta yapılacak değerlendirme sonucunda kararlaştırılacağını ifade etti. Öğretmen adaylarının endişe etmemesi gerektiğini vurguladı.

Ara Tatiller ile İlgili Son Durum Ne?

Bakan Tekin, ara tatillerle ilgili olarak, Bakanlığın bir izleme değerlendirme birimi olduğunu ve bu birimin ara tatillerin işlevsel olup olmadığı yönünde rutin değerlendirmeler yaptığını söyledi. Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bazı maddeler nedeniyle Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yeniden gözden geçirilebileceğini belirten Tekin, ara tatillerle ilgili de oturup karar vereceklerini kaydetti. İkinci dönem ara tatilinin Ramazan Bayramı tatiliyle örtüşeceğini hatırlatan Tekin, ara tatillerin öğrencilerin dinlenmesi ve sosyal faaliyetlere katılması için faydalı olduğunu savundu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Hakkında

Bakan Tekin, 60 yıllık bir özlem olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun geçen yıl yasalaştığını ancak Anayasa Mahkemesinin bazı maddelerini iptal ettiğini söyledi. Gerekçeli kararın yayınlanmasından sonra 9 aylık bir süre tanındığını hatırlatan Tekin, kanunun yeniden gözden geçirilebileceğini, öğretmenlerin, paydaşların, sendikaların, siyasi partilerin önerilerinin dikkate alınabileceğini ifade etti.

Öğretmenlerle İlgili Etkinlikler

Bakan Tekin, öğretmenlerle ilgili düzenledikleri etkinliklerin devam edeceğini, 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştuklarını, aralık ayında bir sempozyum düzenleyeceklerini, her ayın ilk cumartesi günü öğretmenler odası buluşmaları yaptıklarını anlattı. Ayrıca, dün akşam galası yapılan "Aybüke: Ben Öğretmen Oldum" filmini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şehit Aybüke öğretmenin ailesiyle birlikte izlediklerini ve çok duygulandıklarını dile getirdi. Şehit öğretmenlerin, depremde kaybettiğimiz öğretmenlerin, 15 Temmuz şehidimiz Yusuf Elitaş öğretmenin hayırla, minnetle anıldığını söyledi.

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Bakan Tekin, öğretmen atamalarının 2024 bütçesinin onaylanmasından sonra belirlenecek sayıya göre yapılacağını söyledi.

Ara tatiller kalkıyor mu?

Bakan Tekin, ara tatillerle ilgili olarak, Bakanlığın bir izleme değerlendirme birimi tarafından rutin değerlendirmeler yapıldığını ve ara tatillerin öğrencilerin dinlenmesi ve sosyal faaliyetlere katılması için faydalı olduğunu savundu.