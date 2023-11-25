Bakan Tekin'den Öğretmenlik Atamaları, Ara Tatiller, Öğretmenlik Meslek Kanuna İlişkin Açıklama Geldi!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında, öğretmen atamaları, ara tatiller, öğretmenlik meslek kanunu, Türkçe dersi ve öğretmenlerle ilgili etkinlikler hakkında açıklamalarda bulundu. İşte, Bakan Tekin'in açıklamasından dikkat çeken detaylar..

Bakan Tekin'den Öğretmenlik Atamaları, Ara Tatiller, Öğretmenlik Meslek Kanuna İlişkin Açıklama Geldi!
Yayın Tarihi:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında soruları yanıtlarken öğretmen atamalarına dair beklentilere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, atamaların belirlenmesi süreci hakkında, "2024 bütçesi TBMM'de onaylandıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığımızla işbirliği içinde, atama için bize ayrılan sayıyı belirleyeceğiz. Ardından Bakanlık bünyesinde oturup, hangi branşa ve ne kadar öğretmen alacağımızı belirleyeceğiz" dedi. Bu açıklama, öğretmen adayları ve eğitim camiasında büyük bir merakla beklenen atama sürecine dair önemli bir yol haritası sunuyor. İşte açıklamanın dikkat çeken başlıkları..

Öğretmen Atamalarına Dair 

Bakan Tekin, 2023 yılında 45 bin yeni öğretmenin göreve başladığını, 4 bin civarında da EKPSS üzerinden yapılan atamalar olduğunu belirtti. 2024 yılı için atama sayısının bütçenin onaylanmasından sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli olarak belirleneceğini söyledi. Hangi branşa ne kadar öğretmen alınacağının da Bakanlıkta yapılacak değerlendirme sonucunda kararlaştırılacağını ifade etti. Öğretmen adaylarının endişe etmemesi gerektiğini vurguladı.

Ara Tatiller ile İlgili Son Durum Ne?

Bakan Tekin, ara tatillerle ilgili olarak, Bakanlığın bir izleme değerlendirme birimi olduğunu ve bu birimin ara tatillerin işlevsel olup olmadığı yönünde rutin değerlendirmeler yaptığını söyledi. Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bazı maddeler nedeniyle Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yeniden gözden geçirilebileceğini belirten Tekin, ara tatillerle ilgili de oturup karar vereceklerini kaydetti. İkinci dönem ara tatilinin Ramazan Bayramı tatiliyle örtüşeceğini hatırlatan Tekin, ara tatillerin öğrencilerin dinlenmesi ve sosyal faaliyetlere katılması için faydalı olduğunu savundu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Hakkında

Bakan Tekin, 60 yıllık bir özlem olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun geçen yıl yasalaştığını ancak Anayasa Mahkemesinin bazı maddelerini iptal ettiğini söyledi. Gerekçeli kararın yayınlanmasından sonra 9 aylık bir süre tanındığını hatırlatan Tekin, kanunun yeniden gözden geçirilebileceğini, öğretmenlerin, paydaşların, sendikaların, siyasi partilerin önerilerinin dikkate alınabileceğini ifade etti.

Öğretmenlerle İlgili Etkinlikler

Bakan Tekin, öğretmenlerle ilgili düzenledikleri etkinliklerin devam edeceğini, 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştuklarını, aralık ayında bir sempozyum düzenleyeceklerini, her ayın ilk cumartesi günü öğretmenler odası buluşmaları yaptıklarını anlattı. Ayrıca, dün akşam galası yapılan "Aybüke: Ben Öğretmen Oldum" filmini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şehit Aybüke öğretmenin ailesiyle birlikte izlediklerini ve çok duygulandıklarını dile getirdi. Şehit öğretmenlerin, depremde kaybettiğimiz öğretmenlerin, 15 Temmuz şehidimiz Yusuf Elitaş öğretmenin hayırla, minnetle anıldığını söyledi.

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 

Bakan Tekin, öğretmen atamalarının 2024 bütçesinin onaylanmasından sonra belirlenecek sayıya göre yapılacağını söyledi.

Ara tatiller kalkıyor mu? 

Bakan Tekin, ara tatillerle ilgili olarak, Bakanlığın bir izleme değerlendirme birimi tarafından rutin değerlendirmeler yapıldığını ve ara tatillerin öğrencilerin dinlenmesi ve sosyal faaliyetlere katılması için faydalı olduğunu savundu.

Öne Çıkanlar
Öğretmenlere devletten 24 Kasım hediyesi! O tarihe kadar yüzde 50 indirim yapılacak Öğretmenlere devletten 24 Kasım hediyesi! O tarihe kadar yüzde 50 indirim yapılacak
Her dediği tutan Hatice Kolçak duyurdu! Altın fiyatları 1200 TL birden uçacak: Borcu olan yandı Her dediği tutan Hatice Kolçak duyurdu! Altın fiyatları 1200 TL birden uçacak: Borcu olan yandı
Resimdeki muzların tamamını sadece IQ'su 140 üzeri olanlar buluyor! Süre başladı, 8 saniyeniz var Resimdeki muzların tamamını sadece IQ'su 140 üzeri olanlar buluyor! Süre başladı, 8 saniyeniz var
Çok Okunanlar
Tapusu olanlar belediyeye koşacak! 5 yıl geriye dönük binlerce liranız geri verilecek: Hemen başvurun Tapusu olanlar belediyeye koşacak! 5 yıl geriye dönük binlerce liranız geri verilecek: Hemen başvurun Euro 2024 karikatüründe dikkat çeken Türkiye detayı! Sosyal medyayı salladı Euro 2024 karikatüründe dikkat çeken Türkiye detayı! Sosyal medyayı salladı İSKİ'den Haber Var: Baraj Doluluk Oranları Değişti! Barajlarda Son Durum Ne? İSKİ'den Haber Var: Baraj Doluluk Oranları Değişti! Barajlarda Son Durum Ne? Emeklileri şaşkına çeviren karar! Kimse beklemiyordu: 2024'ten itibaren başlayacak Emeklileri şaşkına çeviren karar! Kimse beklemiyordu: 2024'ten itibaren başlayacak Milli Piyango Yılbaşı Bilet Fiyatları Açıklandı: Çeyrek, Yarım ve Tam Bilet Kaç TL? Milli Piyango Yılbaşı Bilet Fiyatları Açıklandı: Çeyrek, Yarım ve Tam Bilet Kaç TL? Öğrencilere Kötü Haber! Ara Tatil Kararı Belli Oldu: Bakan Tekin Açıkladı Öğrencilere Kötü Haber! Ara Tatil Kararı Belli Oldu: Bakan Tekin Açıkladı