Bakan Tekin'den 'okullardaki ders sürelerinin kısaltılması' açıklaması geldi!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, devam eden müfredat değişikliği çalışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Okul ders sürelerinde kısalma olmayacağını belirten Tekin, değişikliğin müfredat üzerinde olacağını belirtti. Müfredat sadeleştirilesine yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Bakan Tekin, sonraki kabine toplantısına kadar müfredatın paylaşılacağını söyledi.

Müfredat değişikliğinin tüm sınıf düzeylerini kapsayacak şekilde ilerletildiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapılan değişikler ile çocukların düzeylerinden yüksek bilgi yüklemesi yapılmayacağını ve bu doğrultuda sadeleşmeye gidileceğini belirtti.

Tekin, ilkokul, ortaokul ve lisede tekrar eden konuların olduğunu vurgulayarak, bu konuların sadeleştirilmesi veya çıkartılması üzerine yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, bazı konuların pedagojik usullerle anlatılmadığını ve lise düzeyinde anlatılan konuların ilkokul düzeyindeki konularla tutarlı olmadığına vurgu yaptı.