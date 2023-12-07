Bakan Tekin'den 'okullardaki ders sürelerinin kısaltılması' açıklaması geldi!

Kabine toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, eğitimde yapılacak değişikliklere dair önemli bilgiler paylaştı. Bakan, müfredat değişikliği ve ders süreleri konusuna özellikle vurgu yaparak, okullarda ders sürelerinin kısalmasına ilişkin detayları açıkladı.

Bakan Tekin'den 'okullardaki ders sürelerinin kısaltılması' açıklaması geldi!
Yayın Tarihi:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, devam eden müfredat değişikliği çalışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Okul ders sürelerinde kısalma olmayacağını belirten Tekin, değişikliğin müfredat üzerinde olacağını belirtti. Müfredat sadeleştirilesine yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Bakan Tekin, sonraki kabine toplantısına kadar müfredatın paylaşılacağını söyledi.

Müfredat değişikliğinin tüm sınıf düzeylerini kapsayacak şekilde ilerletildiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapılan değişikler ile çocukların düzeylerinden yüksek bilgi yüklemesi yapılmayacağını ve bu doğrultuda sadeleşmeye gidileceğini belirtti.

Tekin, ilkokul, ortaokul ve lisede tekrar eden konuların olduğunu vurgulayarak, bu konuların sadeleştirilmesi veya çıkartılması üzerine yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, bazı konuların pedagojik usullerle anlatılmadığını ve lise düzeyinde anlatılan konuların ilkokul düzeyindeki konularla tutarlı olmadığına vurgu yaptı. 

Öne Çıkanlar
46 yaş altı iş arayanlara müjde! Dışişleri Bakanlığı kapılarını açtı: En az lise mezunları işe alınacak 46 yaş altı iş arayanlara müjde! Dışişleri Bakanlığı kapılarını açtı: En az lise mezunları işe alınacak
Sildikçe yenisi çıkan musluk kireçlerine son! Bu tekniği bilen yok: Bir kez silince bir daha kireç tutmuyor! Sildikçe yenisi çıkan musluk kireçlerine son! Bu tekniği bilen yok: Bir kez silince bir daha kireç tutmuyor!
Altın alamayanlar koşa koşa onu almaya gidiyor! Neredeyse bedava: İslam Memiş 'çok değerlenecek' diyerek tüyoyu verdi! Altın alamayanlar koşa koşa onu almaya gidiyor! Neredeyse bedava: İslam Memiş 'çok değerlenecek' diyerek tüyoyu verdi!
Çok Okunanlar
Aylar sonra bir ilk: Motorine indirim geldi! Aylar sonra bir ilk: Motorine indirim geldi! Yıllarca boşuna okula gitmişiz! 50 bin TL veren makam mevki sahibi oluyor: Bu kadarına da pes! Yıllarca boşuna okula gitmişiz! 50 bin TL veren makam mevki sahibi oluyor: Bu kadarına da pes! Çalışan Emekliler Sevinecek: Cumhurbaşkanı Erdoğan 5000 TL İkramiye Müjdesi Verdi Çalışan Emekliler Sevinecek: Cumhurbaşkanı Erdoğan 5000 TL İkramiye Müjdesi Verdi Kahramanmaraş'ta korkutan deprem kısa süreli paniğe neden oldu Kahramanmaraş'ta korkutan deprem kısa süreli paniğe neden oldu Cumhur İttifakı'ndan yerel seçim hamlesi! Ortak aday gösterilecek şehirler belli oldu! Cumhur İttifakı'ndan yerel seçim hamlesi! Ortak aday gösterilecek şehirler belli oldu!