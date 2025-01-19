Bakan Tekin'den Sahipsiz Köpeklerin Saldırısında Hayatını Kaybeden Eslem Teker İçin Başsağlığı Mesajı

Bakan Tekin, Eslem Teker'in ölümünden dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtti ve bir daha bu tür olayların yaşanmamasını temenni etti.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 16:22
Bakan Tekin'den Sahipsiz Köpeklerin Saldırısında Hayatını Kaybeden Eslem Teker İçin Başsağlığı Mesajı

Bakan Tekin'den Eslem Teker İçin Başsağlığı Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren 12 yaşındaki Eslem Teker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yüksekova'da boş bir arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eslem Teker'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Bakan Tekin, "Eğitim ailesi olarak hepimizi derinden üzen bu olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Eslem evladımıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas: İsrail'in Başarısı Savaş Suçları İşlemek
2
Han Yunus'tan Acil Uyarı: Gazze'de Çevre ve Sağlık Felaketi Kapıda
3
Almanya Başbakanı Scholz: Gazze'de Sivil Halk Büyük Acılar Çekti
4
Kiev'e Rus Hava Saldırısı: 4 Ölü, 3 Yaralı
5
Çanakkale'de Kocabaş Çayı'na Düşen Otomobilde Yaralı ve Kaybolan Var
6
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, 613 Mahkumu Affetti
7
Ankara Sincan'da Çöp Kamyonu Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı