Bakan Tekin'den Sahipsiz Köpeklerin Saldırısında Hayatını Kaybeden Eslem Teker İçin Başsağlığı Mesajı

Bakan Tekin'den Eslem Teker İçin Başsağlığı Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren 12 yaşındaki Eslem Teker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yüksekova'da boş bir arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eslem Teker'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Bakan Tekin, "Eğitim ailesi olarak hepimizi derinden üzen bu olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Eslem evladımıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.