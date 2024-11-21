Bakan Tekin'den Tematik Spor Liseleri Müjdesi: Spor Eğitiminde Yeni Dönem

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Spor Eğitimi İçin Yeni Adımları Duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Uluslararası 22. Spor Bilimleri Kongresi'nde yaptığı konuşmada, tematik spor liselerinde yeni uygulamalar başlatacaklarını duyurdu. Tekin, "Daha küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızın sportif yeteneklerini tespit edip o yeteneklerine uygun eğitim almalarını sağlayacağız" dedi.

Kongre Duygusal Bir Başlangıçla Açıldı

Bakan Tekin, Gazi Üniversitesi ve Spor Bilimleri Derneği tarafından düzenlenen kongreye katıldı. Ayrıca, bu haftanın Öğretmenler Haftası olması dolayısıyla tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevi başında hayatını kaybeden tüm öğretmenlere rahmet diledi.

Spor ve Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar

Tekin, sporun Milli Eğitim Bakanlığı'nın temel görev alanlarından biri olduğunu ifade ederek, Türkiye ile ilgili uluslararası raporlarda akademik eğitim ile günlük hayat becerileri arasındaki uyumsuzluğun önemli bir eksiklik olarak dile getirildiğini belirtti. Bu doğrultuda, müfredatı revize ettiklerini vurguladı.

Bakan Tekin, spor kültürü ve alışkanlıklarının kazandırılması hedefiyle bedensel eğitim derslerinde yapılan değişikliklere de dikkat çekti. Ek olarak, 2014'te başlatılan proje okullarının, Türkiye'deki sportif eğitim veren kurumları tematik hale getirecek çabaları içerdiğini açıkladı.

Tematik Spor Liseleri ve İş Birlikleri

Bakan Tekin, Türkiye Voleybol Federasyonu ile işbirliği içinde Türkiye Voleybol Lisesi'ni, Türkiye Futbol Federasyonu ile Riva'da futbol lisesi kurduklarını anlattı. Bu okullarda akademik derslerin Bakanlık tarafından, sportif müfredatın ise ilgili federasyonlarla birlikte belirleneceğini açıkladı. Spor liselerini tematik hale getirme sürecinin devam edeceğini ifade eden Tekin, bu okullarda başarılı sporcuların ders vermesinin sağlanacağını da sözlerine ekledi.

Gelecek İçin Tematik Liseler

Bakan Tekin, bu yıl güzel sanatlar liseleri ile birlikte müzik okulları açılmasıyla benzer uygulamaların başladığını hatırlattı. Gelecek yıldan itibaren tematik spor liselerinde, çocukların yaşlarına uygun spor eğitimlerinin verileceğini duyurdu. Bakanlık olarak bu konuda tüm federasyonlarla işbirliği yapmayı hedefliyoruz dedi.

Kongrenin Önemi Vurgulandı

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, kongrenin Türk sporunun geleceğine dair önemli vizyonların paylaşılacağı bir platform olduğuna dikkat çekti. Ünal, sporun toplumsal yaşamda önemli bir yere sahip olduğunu ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir spor kültürü kazandırmanın yollarının arandığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Gazi Üniversitesi ve Spor Bilimleri Derneğince üniversitenin Mimar Kemaleddin Konferans Salonu'nda düzenlenen "Uluslararası 22. Spor Bilimleri Kongresi"ne katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Gazi Üniversitesi ve Spor Bilimleri Derneğince üniversitenin Mimar Kemaleddin Konferans Salonu'nda düzenlenen "Uluslararası 22. Spor Bilimleri Kongresi"ne katıldı.