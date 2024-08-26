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Bakan Tekin'den Tuncay Özkan'a Sert Tepki

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP'li vekil Özkan'ın Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içeren ifadelerini kınadı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 00:30
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 00:30
Bakan Tekin'den Tuncay Özkan'a Sert Tepki

Bakan Tekin'den Sert Açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki ifadelerine tepki gösterdi. Tekin, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak, "CHP'li bir vekilin, sosyal mecralarda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın şahsına hakaret dolu ifadeler kullanmasını kınıyorum." dedi.

Dil ve İfade Önemlidir

Tekin, siyasetin sadece bir kurum değil, aynı zamanda demokratik değerlerin ve hukuk devletinin gelişmesine katkıda bulunması gerektiğini vurguladı. "Siyaset, salt kurum olarak değil, aynı zamanda siyasetçilerin davranış ve sözleriyle demokrasi ve hukuk devletinin de kurumsallaşmasına hizmet etmelidir." ifadelerini kullandı.

Antidemokratik Tavırlar Eleştirildi

Bakan Tekin, "Sanırım CHP'nin normalleşmeden kastettiği, tek parti dönemindeki antidemokratik tutumların ve ötekileştirici dilin yeniden inşasıdır. Bu dili kullananların, Türkiye'ye, demokrasiye ve hukuk devletine vereceği zararları değerlendirmeleri elzemdir." dedi.

Tekin, "Unutulmamalıdır ki Sayın Cumhurbaşkanı'mız, aziz milletimizin teveccühü ile seçilerek milletten aldığı güçle 85 milyonun Cumhurbaşkanıdır." diyerek sözlerini tamamladı.

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