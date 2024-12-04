Bakan Tekin'den Yabancı Dil Eğitimi Projesine Vurgu: Yeni Dönem Başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Yabancı Dil Eğitimi Projesini Tanıttı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim öğretim programlarında devrim niteliğinde değişikliklere imkan tanıyan yabancı dil eğitimi projesinin tanıtımında önemli açıklamalarda bulundu. "Bu proje, eğitim sistemimizi ve müfredatımızı çağın gereksinimlerine göre revize etmemizi sağlayacak," dedi.

Kaliteyi Artırma Amacıyla Hazırlanan Proje

Tekin, Türkiye'de Yabancı Dil Eğitiminde Kalitenin Yükseltilmesi Projesi'nin tanıtım programında, projenin, kişilerin birbirini daha iyi anlamasında önemli bir başlangıç olacağına inandığını vurguladı. Ayrıca, yabancı dille kendini ifade etmenin demokratik kültür ve temel hakların korunmasına katkıda bulunacağına da dikkat çekti.

Yeni İhtiyaçlar Doğdu

Tekin, günümüzde yazılı metinlerin yanı sıra sosyal medya ve görsel medya gibi iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, bireylerin karşılıklı konuşarak daha iyi anlama ihtiyacının arttığını belirtti. "40 yıl önceki yabancı dil öğretimi müfredatında yazılı metinler ön plandayken, günümüzde iletişim ortamında öğretmenlerimizin öğrencileriyle etkileşim kurabileceği bir öğretim modeline geçiş yapmalıyız," ifadelerini kullandı.

Önemli Dönüşümler ve Pilot Uygulamalar

2010'lu yıllardan itibaren yabancı dil eğitimi konusunda önemli dönüşümler gerçekleştirdiklerini ifade eden Tekin, ölçme değerlendirme mekanizmalarının 4 temel beceri üzerinden işlediğini söyledi. 5. sınıflarda yoğunlaştırılmış yabancı dil sınıflarının pilot uygulamalarının başladığını belirtti ve 2023 sonbaharında sonuçların analiz edilerek çoklu yabancı dil sınıflarına geçileceğini açıkladı.

Türkiye'deki Yabancı Dil Eğitimi İçin Yeni Stratejiler

Tekin, Türkiye'deki yabancı dil eğitimine ayrılan sürenin OECD ülkelerinin üzerinde olduğunu ve mevcut materyallerin kalitesinin de yüksek olduğunu vurguladı. Metodoloji ile ilgili sorunların çözülmesi gerektiğini savunan Tekin, bu projenin metodolojik dönüşüm açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Tanıtım programında ayrıca Avrupa Konseyi Direktörü Matjaz Gruden, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Konferans Salonu'nda, MEB, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi işbirliğiyle yabancı dil eğitiminin kalitesini ve etkinliğini artırmak amacıyla hazırlanan "Türkiye'de Yabancı Dil Eğitiminde Kalitenin Yükseltilmesi Projesi"nin tanıtım programına katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Konferans Salonu'nda, MEB, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi işbirliğiyle yabancı dil eğitiminin kalitesini ve etkinliğini artırmak amacıyla hazırlanan "Türkiye'de Yabancı Dil Eğitiminde Kalitenin Yükseltilmesi Projesi"nin tanıtım programına katılarak konuşma yaptı.