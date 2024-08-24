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Bakan Tekin'den Yağlı Güreş Mesajı: Geleneklerimize Sahip Çıkmalıyız

Bolu'da düzenlenen yağlı güreş etkinliğinde konuşan Bakan Tekin, geleneklerin korunmasını vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 17:16
Bakan Tekin'den Yağlı Güreş Mesajı: Geleneklerimize Sahip Çıkmalıyız

Bakan Tekin, Bolu'daki Güreş Etkinliğine Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bolu'nun Gerede ilçesinde gerçekleştirilen 4. Ramazan Dede Anma Etkinlikleri ve 73. Tarihi Esentepe Yağlı Güreşleri programına katıldı. Etkinlik yerinde başpehlivanlarla birlikte dev Türk bayrağı taşıyan Tekin, ardından başpehlivanların kura çekimini gerçekleştirdi.

Gelenek ve Kültürün Önemi

Yaptığı konuşmada, geleneklerin ve kültürlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çeken Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bu kültürleri aktarmak adına gerekli adımları atıyoruz," dedi.

Geleneklerin Anadolu'da giderek azalmaya başladığını ifade eden Tekin, sözlerine şöyle devam etti: "Seyirci sayısı da azaldı. Ancak bu geleneklere sahip çıkmak zorundayız. Biz ve güreşçi kardeşlerimiz bu gelenekleri yaşatmak için çaba göstereceğiz."

Gelecek İçin Eğitim Yatırımları

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı olarak amaçlarının, genç nesillere kültürel eğitim vermek olduğunu belirtti ve destek verilmesi halinde başarılı olacaklarını ifade etti.

Bakan Tekin, 2024 ve 2025'te Gerede'de yapılacak eğitim yatırımları ile ilgili de bilgiler paylaştı. Etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen Kaymakamlık, Belediye, Valilik ve milletvekillerine teşekkür eden Tekin, "Sporcularımıza ve seyircilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum; onların katılımı olmadan bu etkinliklerin bir anlamı yok," dedi.

Açık Artırma Etkinliği

Konuşmasının ardından Tekin, güreş ağası açık artırmasına katıldı. Açık artırmada iş insanı Sadık Öner, güreş ağası oldu.

Etkinlikteki Diğer Katılımcılar

Etkinliğe ayrıca Bolu Valisi Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve diğer siyasetçiler ile çok sayıda vatandaş yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gerede Esentepe Güreş Sahası'nda düzenlenen 4. Ramazan Dede Anma...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gerede Esentepe Güreş Sahası'nda düzenlenen 4. Ramazan Dede Anma Etkinlikleri ve Gerede 73. Tarihi Esentepe Yağlı Güreşleri programına katıldı. Bakan Tekin, başpehlivan kura çekimini gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gerede Esentepe Güreş Sahası'nda düzenlenen 4. Ramazan Dede Anma...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gerede Esentepe Güreş Sahası'nda düzenlenen 4. Ramazan Dede Anma Etkinlikleri ve Gerede 73. Tarihi Esentepe Yağlı Güreşleri programına katıldı. Bakan Tekin, başpehlivan kura çekimini gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gerede Esentepe Güreş Sahası'nda düzenlenen 4. Ramazan Dede Anma...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gerede Esentepe Güreş Sahası'nda düzenlenen 4. Ramazan Dede Anma Etkinlikleri ve Gerede 73. Tarihi Esentepe Yağlı Güreşleri programına katıldı. Bakan Tekin, başpehlivan kura çekimini gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gerede Esentepe Güreş Sahası'nda düzenlenen 4. Ramazan Dede Anma...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gerede Esentepe Güreş Sahası'nda düzenlenen 4. Ramazan Dede Anma Etkinlikleri ve Gerede 73. Tarihi Esentepe Yağlı Güreşleri programına katıldı. Bakan Tekin, başpehlivan kura çekimini gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gerede Esentepe Güreş Sahası'nda düzenlenen 4. Ramazan Dede Anma...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gerede Esentepe Güreş Sahası'nda düzenlenen 4. Ramazan Dede Anma Etkinlikleri ve Gerede 73. Tarihi Esentepe Yağlı Güreşleri programına katıldı. Bakan Tekin, başpehlivan kura çekimini gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gerede Esentepe Güreş Sahası'nda düzenlenen 4. Ramazan Dede Anma...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gerede Esentepe Güreş Sahası'nda düzenlenen 4. Ramazan Dede Anma Etkinlikleri ve Gerede 73. Tarihi Esentepe Yağlı Güreşleri programına katıldı. Bakan Tekin, başpehlivan kura çekimini gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gerede Esentepe Güreş Sahası'nda düzenlenen 4. Ramazan Dede Anma...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gerede Esentepe Güreş Sahası'nda düzenlenen 4. Ramazan Dede Anma Etkinlikleri ve Gerede 73. Tarihi Esentepe Yağlı Güreşleri programına katıldı. Bakan Tekin, başpehlivan kura çekimini gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gerede Esentepe Güreş Sahası'nda düzenlenen 4. Ramazan Dede Anma...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gerede Esentepe Güreş Sahası'nda düzenlenen 4. Ramazan Dede Anma Etkinlikleri ve Gerede 73. Tarihi Esentepe Yağlı Güreşleri programına katıldı. Bakan Tekin, başpehlivan kura çekimini gerçekleştirdi.

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