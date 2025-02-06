Bakan Tekin: Deprem Bölgesindeki Derslik Sayısını %10 Artırmayı Hedefliyoruz

Deprem Bölgesinde Eğitim Altyapısı Güçlendirilecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik önemli açıklamalar yaptı. Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 6 Şubat 2023'te sahip olunan derslik sayısının minimum %10 fazlasını oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Depremin Etkileri ve Hedefler

Tekin, Osmaniye'deki AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, depremlerin eğitim alanında yarattığı zorluklara dikkat çekerek, “11 ilin tamamında toplam 9 bin 500 civarında dersliğimiz hiç kullanılamaz hale geldi. 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla, bu dersliklerin 7 bin 500'den fazlasının yeniden inşa edilmiş olmasını planlıyoruz.” ifadelerini kullandı. Bakan, okul ve dersliklerin yeniden inşası için yürütülen çalışmalara hız vermek gerektiğinin altını çizdi.

Derslik Sayısını Artırma Vurgusu

“2026 Eylül ayı itibarıyla, toplamda 24 bin yeni derslik kazandırmayı hedefliyoruz” diyen Tekin, eğitimdeki bu dönüşümün, Cumhurbaşkanı'nın hedefleri doğrultusunda devam edeceğini belirtti.

Dayanışma Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için rahmet dilerken, devletin ortaya koyduğu yardımların önemine vurgu yaptı. İleri, Türkiye genelinde 200 binden fazla konutun hak sahiplerine teslim edildiğini, bu sayının yıl sonunda 450 bine ulaşacağını ifade etti.

İleri, “Bu süreçte millet olarak gösterdiğimiz dayanışmayı unutmamak gerek” diyerek, depremin hemen ardından halkın birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğine dikkat çekti.