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Bakan Tekin: Eğitimde AK Parti Öncesi ve Sonrası Farklıdır

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Güneysu'da yaptığı konuşmada eğitimdeki dönüşümü ve AK Parti’nin sağlamış olduğu değişiklikleri vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 15:15
Bakan Tekin: Eğitimde AK Parti Öncesi ve Sonrası Farklıdır

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Güneysu'da Konuştu

Rize'nin Güneysu ilçesinde düzenlenen 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim teknolojileri ve altyapısının AK Parti öncesi ve sonrası arasındaki farkı vurguladı. Tekin, "Ben diyorum ki eğitim teknolojileri ve eğitim maddi altyapısı anlamında AK Parti öncesi ve AK Parti sonrası, milattan önce ve milattan sonra gibi duruyor." dedi.

Eğitim Projelerine Dikkat Çekti

Konuşmasında, 2001-2002 yıllarında Türk vatandaşlarının Cumhuriyet'in 100. yılına dair görüşlerini toplamak için PTT aracılığıyla gönderilen mektupları örnek veren Tekin, bu mektupların eğitim sistemine dair önemli talepler içerdiğini belirtti. Eski dönemlerdeki sorunlara dikkat çekerek, "Mesela bir öğretmenimiz `İnşallah Cumhuriyetin 100. yılında 40-50 kişilik sınıflarda ders anlatırım` diyor." ifadesini kullandı.

Öğrenci Başına Düşen Sayıda Düşüş

AK Parti iktidarı süresince inşa edilen okulların kaliteli malzemelerle yapıldığını dile getiren Bakan Tekin, eğitimde öğrenci sayısının OECD ortalamalarına indirildiğini belirtti. "20 kişilere düşürdük. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını 12-13 kişilik rakamlara indirdik." sözleriyle, eğitimdeki iyileşmeleri örneklendirdi.

CHP Eleştirilerine Yanıt Verdi

Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eleştirilerine de yanıt vererek, bu konuda yapılan değişikliklerin demokratik bir süreç içerisinde gerçekleştirildiğini açıkladı. "Sizlerden aldığımız destekle iş yapabiliriz. Sizin istediklerinizi yaparsak ancak ayakta kalabiliriz." diyerek, kendisine iletilen taleplerin önemli olduğunu vurguladı.

Sonuç: Eğitimde Gelecek Vizyonu

Bakan Tekin, vatandaşlardan sürekli geri bildirim beklediklerini belirtti ve bu süreçte kendilerini bilgilendirmelerini istedi. "Bu mücadeleyi yaparken de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bize açtığı alan, bize çizdiği ufuk doğrultusunda ilerleyeceğiz." şeklinde konuşarak, eğitimdeki dönüşüm ve geleceğe dair umutlarını yineledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Rize'nin Güneysu ilçesindeki Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda...

Rize'nin Güneysu ilçesindeki Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda Güneysu 8. Olağan İlçe Kongresi düzenlendi. Kongreye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 3) ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı (sol 3) da katıldı.

Rize'nin Güneysu ilçesindeki Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda...

Rize'nin Güneysu ilçesindeki Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda Güneysu 8. Olağan İlçe Kongresi düzenlendi. Kongreye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 3) ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı (sol 3) da katıldı.

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