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Bakan Tekin Elazığ'da Temaslarda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'da çeşitli ziyaretlerde bulundu ve Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 14:53
Bakan Tekin Elazığ'da Temaslarda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Elazığ'da Temaslarda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Tekin, ilk olarak Elazığ Valiliği'ni ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Numan Hatipoğlu ile görüşen Tekin, kentte sürdürülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

Daha sonra kültürel ve sosyal değerlerin öğretilmesine yönelik yarıyıl tatili etkinliğinin yapıldığı Sürsürü Anaokulu'nu ziyaret eden Tekin, programa katılan öğrenciler ve dedeleriyle sohbet etti.

Bakan Tekin burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli'ni hayata geçirdiklerini ve müfredatı değiştirdiklerini anımsattı. Çocukların adetleri ve gelenekleri öğrenmelerini, dedelerini ve babalarını örnek almalarını istediklerini ifade eden Tekin, konuyla ilgili şu sözleri kaydetti:

"(Muhalefet) Onlar da 'Öğrenmesinler.' diyor. 'Okullara bunu resmi olarak koyalım, öğretmenlerimiz bunu dersin bir parçası olarak öğretsinler.' diyorum. Adamlar da çıkıyor, 'Siz gericisiniz.' diyor. Ben de 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tam da bu.' diyorum. Çocuklarımız geleneklerini, göreneklerini, kültürünü öğrensin. Diğer şeyleri öğrenmesinler demiyoruz. Onları da öğrenecekler ama bunu öğrensinler ki bu toplum bir arada yaşasın."

Öğrencilerin dedeleri de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni desteklediklerini belirterek, Bakan Tekin'e teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Hacı Mehmet Dumandağ Camisi'nde cuma namazı kılan Tekin, burada depremlerde ve Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için okunan Kur'an-ı Kerim ve dua programına iştirak etti. Tekin ve beraberindekiler, daha sonra cami çıkışında vatandaşlara sıcak çorba dağıttı.

Ziyaretlere, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı ile kurum temsilcileri ve yetkililer de eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Tekin...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Tekin, ziyaretleri kapsamında Elazığ Valiliği'ni ziyaret etti, Vali Numan Hatipoğlu ile görüştü.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Tekin...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Tekin, ziyaretleri kapsamında Elazığ Valiliği'ni ziyaret etti, Vali Numan Hatipoğlu ile görüştü.

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