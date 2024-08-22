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Bakan Tekin Gaziantep'te Önemli Temaslar Gerçekleştiriyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te valilik ziyaretinde bulundu ve önemli görüşmeler yaptı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 15:50
Bakan Tekin Gaziantep'te Önemli Temaslar Gerçekleştiriyor

Bakan Tekin Gaziantep'te Önemli Temaslar Gerçekleştiriyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep Valiliği'ni ziyaret ederek kentteki güncel yatırımlar hakkında bilgi aldı. Bu ziyaret, Kilis’teki programlarının ardından gerçekleşti.

Gaziantep Valiliği'nde Yapılan Ziyaret

Gaziantep Valiliği'nde şeref defterini imzalayan Tekin, Vali Kemal Çeber ile kentteki eğitim alanındaki projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyarette ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı

Bakan Tekin, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne geçerek, deprem bölgesindeki İllerin Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı'na katıldı. Bu toplantının, basına kapalı olarak devam etmesi planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 2), Gaziantep'teki programı kapsamında, Valiliği ziyaret...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 2), Gaziantep'teki programı kapsamında, Valiliği ziyaret etti. Ziyarette, Vali Kemal Çeber (sol 2), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (solda), AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak (sağda) da hazır bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 2), Gaziantep'teki programı kapsamında, Valiliği ziyaret...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 2), Gaziantep'teki programı kapsamında, Valiliği ziyaret etti. Ziyarette, Vali Kemal Çeber (sol 2), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (solda), AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak (sağda) da hazır bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 2), Gaziantep'teki programı kapsamında, Valiliği ziyaret...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 2), Gaziantep'teki programı kapsamında, Valiliği ziyaret etti. Ziyarette, Vali Kemal Çeber (sol 2), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (solda), AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak (sağda) da hazır bulundu.

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