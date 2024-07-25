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Bakan Tekin, Gazzeli Öğrencileri Unutmadı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türkiye'ye getirilen Gazzeli çocukları ziyaret ederek eğitim desteklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 14:19
Bakan Tekin, Gazzeli Öğrencileri Unutmadı

Gazzeli Öğrenciler ile Bir Araya Gelen Bakan Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sonucunda Gazze'den Türkiye'ye getirilen 220 Gazzeli öğrenciyi ziyaret etti.

Psikolojik Destek ve Eğitim Desteği

Bakanlık resmi internet sitesinde yer alan açıklamara göre, Bakan Tekin, Gazze'deki trajik olaylar sonrası Türkiye'ye gelen çocuklara psikolojik destek, uyum eğitimi ve Türkçe dil öğretimi kurslarının verildiği Seyranbağları İlkokulu'nu ziyaret etti.

Bakan Tekin'den Destek Mesajı

İsrail'in hava saldırılarında yaralanan çocuklar için başlatılan eğitim sürecinde, Bakan Tekin, yaz okulu kapsamında eğitim alan Gazzeli çocuklarla bir araya geldi. Eğitimi destekleyen sınıfları gezen Tekin, öğrencilerle Türkçe sohbet etti ve Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olduğunu vurguladı.

Çocuklardan Teşekkür Mesajları

Öğrenciler, Bakan Tekin'in ziyaretinden büyük mutluluk duyarak, Türkiye'de kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirttiler. Ayrıca, sunulan eğitim imkanı için Tekin'e teşekkür ettiler.

Katılımcılar

Yapılan ziyarette Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin de Bakan Tekin ile birlikte bulundu.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırım politikaları sonucu...

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırım politikaları sonucu Gazze'deki katliamların ardından Türkiye'ye getirilen çocuklara yönelik psikolojik destek, uyum eğitimi ve Türkçe dil öğretimi kurslarının verildiği Seyranbağları İlkokulunu ziyaret etti.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırım politikaları sonucu...

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırım politikaları sonucu Gazze'deki katliamların ardından Türkiye'ye getirilen çocuklara yönelik psikolojik destek, uyum eğitimi ve Türkçe dil öğretimi kurslarının verildiği Seyranbağları İlkokulunu ziyaret etti.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırım politikaları sonucu...

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırım politikaları sonucu Gazze'deki katliamların ardından Türkiye'ye getirilen çocuklara yönelik psikolojik destek, uyum eğitimi ve Türkçe dil öğretimi kurslarının verildiği Seyranbağları İlkokulunu ziyaret etti.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırım politikaları sonucu...

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırım politikaları sonucu Gazze'deki katliamların ardından Türkiye'ye getirilen çocuklara yönelik psikolojik destek, uyum eğitimi ve Türkçe dil öğretimi kurslarının verildiği Seyranbağları İlkokulunu ziyaret etti.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırım politikaları sonucu...

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırım politikaları sonucu Gazze'deki katliamların ardından Türkiye'ye getirilen çocuklara yönelik psikolojik destek, uyum eğitimi ve Türkçe dil öğretimi kurslarının verildiği Seyranbağları İlkokulunu ziyaret etti.

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