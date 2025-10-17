Bakan Tekin: İmam Hatip Okulları 74. Yılında Başarı Sergisi

Bakan Tekin: İmam Hatip Okulları 74. Yılında Başarı Örnekleri Sergisi ve Ödül Töreni

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İmam Hatip Okullarının 74. yılı vesilesiyle düzenlenen "Başarı Örnekleri Sergisi ve Ödül Töreni"nde konuştu. Tören, Büyük Çamlıca Camisi 1071 Kongre ve Etkinlik Salonunda gerçekleştirildi.

Tekin'in Vurguları: Tarih, 28 Şubat ve 4+4+4

Konuşmasında Türkiye'deki imam hatip okullarının tarihinin, ülkenin demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları mücadelesinin bir yansıması olduğunu belirten Tekin, özellikle 28 Şubat sürecini hatırlattı. O dönemde imam hatip okullarının öğrencisiz kaldığını ve ikinci sınıf muamelesi gördüğünü; bazı çocukların alternatif olarak FETÖ terör örgütünün okullarına yönlendirildiği bir dönem yaşandığını söyledi.

Tekin, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde sona erdiğini ifade ederek, "2012 yılında yasalaşan 4+4+4 ile beraber imam hatip okulları bir kez daha özgürlüklerine kavuşmuş oldu." dedi.

Proje Okul ve Eğitimde Yenilikler

Müsteşarlık döneminde yürüttükleri revizyon çalışmalarına da değinen Tekin, tüm liselerin çağın pedagojik yaklaşımlarına uyum sağlaması amacıyla geliştirilen uygulamalardan birinin "proje okul" kavramı olduğunu anlattı. Tekin, öğretmen ve idarecilerin farklılıklarını ortaya koyabilecekleri alternatif bir yapı kurma hedefini "65 bin okuldan farklı bir şeyler yapmak istiyoruz" sözleriyle özetledi.

Ayrıca ilahiyat fakültesi mezunu öğretmenlerin imam hatip liselerinde İslami ilimler alanında 13 derse girdiğine dikkat çeken Tekin, bu durumun iş bölümü ve uzmanlaşma açısından uygun olmadığını, ilahiyat mezunu öğretmenlerin de belirli alanlarda uzmanlaşması gerektiğini söyledi. Bu çerçevede Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak, meslek derslerini veren ve diğer okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri veren kadroların, YÖK ile birlikte revize edildiğini bildirdi.

Uluslararası Model Arayışı ve Maarif Modeli

İmam hatip modelini dünya çapında bir marka haline getirmek istediklerini ifade eden Tekin, "Dünyanın hiçbir tarafında böyle bir model yok. Yani hem İslami anlamda dini eğitim veren hem de beraberinde pozitif bilimlerde eğitim veren bir model yok" diyerek bu yapıyı benzersiz bir değer olarak nitelendirdi. Yakın zamanda farklı ülkelerde örnek teşkil edebilecek imam hatip okulları açmayı planladıklarını belirtti.

Tekin, eğitimin yalnızca akademik bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını vurgulayarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne dikkat çekti: "Biz önce iyi insan, iyi vatandaş yetiştirmekle mükellefiz. Maarif Modeli'nde, iyi insan yetiştirmeyi odağına alan bir model inşa etmeye çalışıyoruz." Tekin, bu anlayışın temel görevleri hatırlamak ve uygulamak anlamında hayati öneme sahip olduğunu söyledi ve Filistin'deki kayıplara atıfta bulunarak "Asıl işlerimizi unutmasaydık bugün Filistin'de 60 binden fazla kardeşimiz şehit olmayacaktı" değerlendirmesinde bulundu.

Tören Katılımcıları ve Kapanış

Törene; Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Muhammet Bilal Macit ile Celile Eren Ökten, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve aile fotoğrafı çekimiyle son buldu.

