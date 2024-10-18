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Bakan Tekin'in Köy Okulu Ziyaretleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bingöl, Muş ve Batman'daki köy okullarını ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 22:26
Bakan Tekin'in Köy Okulu Ziyaretleri

Bakan Tekin'den Sürpriz Ziyaretler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bingöl, Muş ve Batman'daki köy okullarını ziyaret ederek öğrencilerle keyifli anlar geçirdi. Bakanlık açıklamasına göre, Tekin, Erzurum'dan Siirt'e giderken yol üzerinde bulunan köy okullarına sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk Durak: Bingöl

Tekin, ilk olarak Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Kargapazarı Köyü İlkokulu'na gitti. Okulun öğretmenleri ve öğrencileri, Bakan'ı kapıda görünce şaşırdı. Tekin, "Beni tanıdınız mı?" diye sorduğunda, bir öğrenci, "Milli Eğitim Bakanısınız." yanıtını verdi. Diğer bir soru üzerine öğrenci, "Yürüyüşünüzden anladım." şeklinde cevap verdi.

Muş ve Batman'daki Ziyaretler

Bingöl ziyaretinin ardından Muş'un Mercimekkale Köyü İlkokulu'na geçerek burada da öğretmenler ve öğrencilerle buluştu. Okulda yaşanan sevinç gözlerden kaçmazken, öğretmenler Tekin'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bu sırada sınıf öğretmenleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin olumlu geri dönüşlerini paylaştı.

Şehit Öğretmenin Anısına Saygı

Tekin'in son ziyaret noktası, Batman’ın Kozluk ilçesindeki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi oldu. Burada, terör saldırısında kaybettiğimiz müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adının verildiği okulu ziyaret eden Tekin, okul bahçesinde öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Geleceğe Yönelik İnovatif Projeler

Öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbetlerin ardından Tekin, lise öğrencileri için geliştirilmiş yapay zeka destekli MEBİ platformunu tanıttı. MEBİ'nin, öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinde daha etkili hedeflere ulaşmalarını ve öğrenme süreçlerini kişiselleştirebilmelerini sağlayacağı belirtildi. Tekin, bu yenilikçi öğrenme platformunu önümüzdeki günlerde tanıtacaklarını duyurdu.

Son olarak, öğretmenler odasında öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinleyerek ziyaretlerini tamamladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Erzurum'dan Siirt'e...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Erzurum'dan Siirt'e giderken yol güzergahında bulunan Bingöl, Muş ve Batman'daki köy okullarına sürpriz ziyaretlerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Erzurum'dan Siirt'e...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Erzurum'dan Siirt'e giderken yol güzergahında bulunan Bingöl, Muş ve Batman'daki köy okullarına sürpriz ziyaretlerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Erzurum'dan Siirt'e...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Erzurum'dan Siirt'e giderken yol güzergahında bulunan Bingöl, Muş ve Batman'daki köy okullarına sürpriz ziyaretlerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Erzurum'dan Siirt'e...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Erzurum'dan Siirt'e giderken yol güzergahında bulunan Bingöl, Muş ve Batman'daki köy okullarına sürpriz ziyaretlerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Erzurum'dan Siirt'e...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Erzurum'dan Siirt'e giderken yol güzergahında bulunan Bingöl, Muş ve Batman'daki köy okullarına sürpriz ziyaretlerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Erzurum'dan Siirt'e...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Erzurum'dan Siirt'e giderken yol güzergahında bulunan Bingöl, Muş ve Batman'daki köy okullarına sürpriz ziyaretlerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Erzurum'dan Siirt'e...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Erzurum'dan Siirt'e giderken yol güzergahında bulunan Bingöl, Muş ve Batman'daki köy okullarına sürpriz ziyaretlerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Erzurum'dan Siirt'e...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Erzurum'dan Siirt'e giderken yol güzergahında bulunan Bingöl, Muş ve Batman'daki köy okullarına sürpriz ziyaretlerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Erzurum'dan Siirt'e...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Erzurum'dan Siirt'e giderken yol güzergahında bulunan Bingöl, Muş ve Batman'daki köy okullarına sürpriz ziyaretlerde bulundu.

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