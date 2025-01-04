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Bakan Tekin, Kadın Kolları Kongresi'nde CHP'yi Eleştirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Erzurum Kadın Kolları Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu ve CHP'yi eleştirdi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 16:16
Bakan Tekin, Kadın Kolları Kongresi'nde CHP'yi Eleştirdi

Bakan Tekin, Kadın Kolları Kongresi'nde CHP'yi Eleştirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Erzurum Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli bir konuşma yaparak CHP'nin geçmişteki tutumunu eleştirdi. Tekin, ‘Her şey aslına rücu etmek gibi bir vasfı var’ ifadesini kullanarak, CHP’li belediyelerin iktidara geldiklerinde sergileyecekleri davranışları vurguladı.

Tekin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vurgu

Kongrede yapılan saygı duruşunun ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadın kolları için gönderdiği mesaj okundu. Tekin, Erdoğan’ın ‘Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ sözlerine atıfta bulunarak, son 20 yılda Türkiye’nin önemli bir değişim süreci yaşadığını belirtti.

Kadın Hakları Üzerine Eleştiriler

Kadın hakları konusuna değinen Tekin, muhalefetin bu alandaki yetersizliğini vurgulayarak, geçmişte muhalif grupların kendilerini nasıl tanımladıklarını hatırlattı. ‘Bizlere 'bidon kafalı', 'göbeğini kaşıyan insanlar' diyorlardı’ diyen Tekin, bu tür tanımlamaların eşitlik anlayışına aykırı olduğunu ifade etti.

Geçmişteki Başörtüsü Tartışmaları

Tekin, geçmişte başörtüsü üzerinden yapılan ayrımcılığa dikkat çekerek, ‘1980 ve 1990'lı yıllarda başörtülülerin toplumsal hayatta nasıl dışlandığını çok iyi biliyoruz’ şeklinde konuştu. Tekin, CHP’nin başörtülülere yönelik tutumunu eleştirerek, bu durumu unutmamak gerektiğini vurguladı.

Eğitimdeki İlerlemeden Bahsetti

Bakan Tekin, Türkiye'nin uluslararası sınavlardaki başarısını da gündeme getirerek, bu sene yapılan değerlendirmelerde Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığını kaydetti. Ayrıca, sınıflardaki öğrenci sayısını azaltarak eğitim kalitesini artırdıklarını belirtti.

Kongreye Katılım

Kongreye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve partililer katıldı. Eğitim konusundaki çalışmalarına da değinen Tekin, Erzurum'da yeni eğitim projeleri geliştirdiklerini ifade etti.

Erzurum'da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde AK Parti Erzurum Kadın Kolları 7. Olağan...

Erzurum'da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde AK Parti Erzurum Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi düzenlendi.

Erzurum'da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde AK Parti Erzurum Kadın Kolları 7. Olağan...

Erzurum'da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde AK Parti Erzurum Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi düzenlendi.

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