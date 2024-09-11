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Bakan Tekin Kocaeli'de Gençlerle Buluştu

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kocaeli'de insan hakları konularında gençlerle bir araya geldi ve milli bilinç vurgusunda bulundu.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 14:02
Bakan Tekin Kocaeli'de Gençlerle Buluştu

Bakan Tekin'den Gençlere Önemli Mesajlar

Kocaeli'de düzenlenen "İnsan Hakları Eğitim Kampı"nda bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda, bütün ideolojilerin üstünde milli bilince sahip bireylerden oluşan bir toplum yaratma hedeflerini vurguladı. "Milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş bir nesil inşa etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Tecrübelerin Paylaşımı

Anlaşmaya göre, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen kamp, gençlerin insan hakları ve toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Tekin, burada, Osmanlı tarihinden itibaren demokrasi ve insan hakları konusundaki gelişmeleri aktardı.

Adalet ve Hukuk Vurgusu

Yeni eğitim öğretim yılının açılış dersi hakkında bilgi veren Tekin, adalet ve hukukun tesisinde güçlü bir duruş sergilemenin önemine dikkat çekerek, "Bağımsızlığına canı pahasına sahip çıkan bir millet olarak dünyada adaletin sağlanması için çacı gösteriyoruz" diye belirtti.

Öğrencilere Tavsiyeler

Gençlere başarıya ulaşmaları için kararlı olmalarını tavsiye eden Bakan Tekin, "Doğru bildiğiniz konuda sabır ve kararlılık gösterin" dedi. Programa ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın da katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca Kocaeli Diriliş Kampı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca Kocaeli Diriliş Kampı Tesisleri'nde gerçekleştirilen "İnsan Hakları Eğitim Kampı"nda gençlerle bir araya geldi. Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın da katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca Kocaeli Diriliş Kampı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca Kocaeli Diriliş Kampı Tesisleri'nde gerçekleştirilen "İnsan Hakları Eğitim Kampı"nda gençlerle bir araya geldi. Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın da katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca Kocaeli Diriliş Kampı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca Kocaeli Diriliş Kampı Tesisleri'nde gerçekleştirilen "İnsan Hakları Eğitim Kampı"nda gençlerle bir araya geldi. Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın da katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca Kocaeli Diriliş Kampı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca Kocaeli Diriliş Kampı Tesisleri'nde gerçekleştirilen "İnsan Hakları Eğitim Kampı"nda gençlerle bir araya geldi. Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın da katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca Kocaeli Diriliş Kampı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca Kocaeli Diriliş Kampı Tesisleri'nde gerçekleştirilen "İnsan Hakları Eğitim Kampı"nda gençlerle bir araya geldi. Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın da katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca Kocaeli Diriliş Kampı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca Kocaeli Diriliş Kampı Tesisleri'nde gerçekleştirilen "İnsan Hakları Eğitim Kampı"nda gençlerle bir araya geldi. Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın da katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca Kocaeli Diriliş Kampı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca Kocaeli Diriliş Kampı Tesisleri'nde gerçekleştirilen "İnsan Hakları Eğitim Kampı"nda gençlerle bir araya geldi. Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın da katıldı.

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