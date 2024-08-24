Bakan Tekin: 'Mengen Akreditasyonu' ile Anadolu Mutfağını Tanıtmayı Hedefliyoruz

Bakan Tekin, Bolu'da Gastronomi Festivali'nde Konuştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bolu'da gerçekleştirilen 37. Mengen Uluslararası Aşçılık, Turizm ve Gastronomi Festivali'nde önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında bilgiler vererek, Anadolu'daki kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğine dikkat çekti.

Yardımlaşma ve Dayanışma Vurgusu

Konuşmasında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Türkiye Aşçılar Federasyonu'nun bölgeye yaptığı yemek desteklerine teşekkür eden Tekin, “Bu coğrafyanın en temel referans değerlerinden biri yardımlaşmadır” dedi.

Mengen'in Gastronomi Potansiyeli

Mengen'in iyi bir gastronomi merkezi haline gelebileceğini belirten Bakan Tekin, "Anadolu yemekleri ve kültürü için 'Mengen Akreditasyonu' gibi bir sistem oluşturmayı öneriyorum" şeklinde konuştu.

Yeni Eğitim Yılı ile 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' Uygulanacak

2024 ve 2025 yılları için planlanan eğitim yatırımlarına da değinen Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yeni eğitim öğretim yılı itibarıyla hayata geçeceğini duyurdu. "Müfredatımızda yemek kültürü, oturma kültürü gibi değerler yer alacak. Bu süreçte gastronomi eğitimi üzerine de yatırımlar gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Gastronomi Liseleri ve Eğitim Programları

Tekin, gastronomi bölümlerinin yaygınlaştırılacağını belirtti ve bu okulların sadece yemek yapma becerisi kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda kültürel değerleri de öğretecek şekilde dizayn edileceğini vurguladı. "Bu okulların bir ekosistem olarak çalışmasını ve kültürümüzü yansıtan bireyler yetiştirmesini hedefliyoruz" dedi.

Festivalin Açılışı ve Katılımcılar

Bakan Tekin, festivalin açılış kurdelesini keserek, stantları gezdi. Açılışa Bolu Valisi Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan ve Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz gibi isimler katıldı. Festival, çeşitli etkinliklerle yarın sona erecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bolu'nun ilçesinde düzenlenen 37. Mengen Uluslararası Aşçılık, Turizm ve Gastronomi Festivali'ne katıldı. Bakan Tekin, burada protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bolu'nun ilçesinde düzenlenen 37. Mengen Uluslararası Aşçılık, Turizm ve Gastronomi Festivali'ne katıldı. Bakan Tekin, burada protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bolu'nun ilçesinde düzenlenen 37. Mengen Uluslararası Aşçılık, Turizm ve Gastronomi Festivali'ne katıldı. Bakan Tekin, burada protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bolu'nun ilçesinde düzenlenen 37. Mengen Uluslararası Aşçılık, Turizm ve Gastronomi Festivali'ne katıldı. Bakan Tekin, burada protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 3), Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen 37. Mengen Uluslararası Aşçılık Turizm ve Gastronomi Festivali'nin kortej yürüyüşüne katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 3), Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen 37. Mengen Uluslararası Aşçılık Turizm ve Gastronomi Festivali'nin kortej yürüyüşüne katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 3), Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen 37. Mengen Uluslararası Aşçılık Turizm ve Gastronomi Festivali'nin kortej yürüyüşüne katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 3), Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen 37. Mengen Uluslararası Aşçılık Turizm ve Gastronomi Festivali'nin kortej yürüyüşüne katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 3), Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen 37. Mengen Uluslararası Aşçılık Turizm ve Gastronomi Festivali'nin kortej yürüyüşüne katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen 37. Mengen Uluslararası Aşçılık Turizm ve Gastronomi Festivali'nin kortej yürüyüşüne katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen 37. Mengen Uluslararası Aşçılık Turizm ve Gastronomi Festivali'nin kortej yürüyüşüne katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen 37. Mengen Uluslararası Aşçılık Turizm ve Gastronomi Festivali'nin kortej yürüyüşüne katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen 37. Mengen Uluslararası Aşçılık Turizm ve Gastronomi Festivali'nin kortej yürüyüşüne katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen 37. Mengen Uluslararası Aşçılık Turizm ve Gastronomi Festivali'nin kortej yürüyüşüne katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen 37. Mengen Uluslararası Aşçılık Turizm ve Gastronomi Festivali'nin kortej yürüyüşüne katıldı.