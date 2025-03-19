Bakan Tekin: Mesleki ve Teknik Eğitimi Güçlendirmeye Devam Edeceğiz

Bakan Tekin, mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi için sektörel işbirlikleri ve beceri temelli eğitim vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 10:54
Bakan Tekin: Mesleki ve Teknik Eğitimi Güçlendirmeye Devam Edeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Mesleki Eğitim Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki ve teknik eğitim konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sektörel işbirlikleri, beceri temelli eğitim yaklaşımı ve genişleyen erişim imkanları ile mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Mesleki Eğitimin Önemi

Tekin, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması ve nitelikli insan kaynaklarına olan ihtiyacının karşılanmasında mesleki ve teknik eğitimin hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, bireylerin becerileri kapsamında mesleğe yönlendirilmesi ve eğitim aldıkları alanlarda istihdam edilmesi hedefleri arasında yer aldığını ifade etti.

Yeni Adımlar ve Vizyon

Bakan Tekin, "Bakanlık olarak, milli bir sorumluluk olarak gördüğümüz mesleki ve teknik eğitimde, öğrencilerimizin potansiyelini ortaya çıkarmak için 'herkesin bir mesleği olmalı' anlayışıyla yeni adımlar attık. Sektörel iş birliklerimiz ve beceri temelli eğitim modelimizle birlikte mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmeye devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

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