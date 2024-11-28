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Bakan Tekin, Milli Tekvandocuları Ağırladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda şampiyon olan sporcuları kabul etti.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 21:15
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 21:19
Bakan Tekin, Milli Tekvandocuları Ağırladı

Bakan Tekin, Milli Tekvandocuları Ağırladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonaları'nda takım halinde şampiyonluk elde eden milli sporcuları Bakanlıkta kabul etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Tekin, milli sporcularla bir araya gelerek hasbihal ettiklerini bildirdi. Bakan, ayrıca Bakanlık olarak öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekleyerek spor alanında ülkeyi ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edecek nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Kabule, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu da katıldı. Tekin, sporculara gelecek başarılarının devamını diledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonaları'nda takım...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonaları'nda takım halinde şampiyonluğu elde eden sporcuları kabul etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonaları'nda takım...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonaları'nda takım halinde şampiyonluğu elde eden sporcuları kabul etti.

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