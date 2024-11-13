Bakan Tekin, Müzik Eğitimi ve Sanat Okulları Açılışını Duyurdu

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, "2024-2025 eğitim öğretim yılında İstanbul'da ve Ankara'da birer tane olmak üzere müzik ilkokulu, ortaokulunu liselerin bünyesinde açmış olduk" şeklinde önemli bir açıklama yaptı. Tekin, bu adımın ilkokul ve ortaokul çağından itibaren müzik eğitimi sağlamak amacıyla atıldığını ve ilerleyen dönemlerde sanatın diğer dallarında da benzer girişimlerde bulunacaklarını belirtti.

Milli Mücadele Tiyatro Yarışması Ödül Töreni

Tekin, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Nesilden Nesile Milli Mücadele Tiyatro Eğitimi Lansmanı ve Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması"nın ödül törenine katıldı. Ödül töreninde konuşmasına Aşık Veysel'in "Allah Birdir Peygamber Hak" şarkısının sözleriyle başlayan Tekin, ana hedeflerinin, çocuklara geçmişten günümüze ülkeyi vatan olarak sunan kişilere sahip çıkma bilinci aşılamak olduğunu vurguladı.

Bakan Tekin, yeni müfredat ile öğrencilere ve öğretmenlere bireysel farklılıklarını eğitim süreçlerinde kullanabilecekleri alanlar sunduklarını ifade etti. Ayrıca öğretmenler arasında düzenlenen yarışmaların, bu tür yaratıcı etkinliklerin önemine işaret etti.

Sanatın Eğitime Entegre Edilmesi

“2014 yılında proje okul adı altında okullar arası yenilikler uygulayabileceğimiz bir alan yarattık" diyen Tekin, spor liseleri sonrası şimdi de güzel sanatlar liselerini tematik hale getirdiklerini açıkladı. Müzik eğitimi ile başlayan bu sürecin, sanatın diğer dallarında da devam edeceğini belirtti.

Tekin, etkinliklere katılanların projelerine kapılarının açık olduğunu, sanatın eğitimde bir yöntem olarak kullanılmasının altını çizerek, öğretmenlere destek teklifinde bulundu.

Geleceğin Sanatçıları ve Kültür Elçileri

YEĞİTEK Genel Müdürü Mustafa Canlı, Maarif Model kapsamındaki sanat, kültür ve görsel okuryazarlık alanında yürütülen çalışmalarla öğrencilere kültürel bir perspektif kazandırmayı amaçladıklarını dile getirdi. Ayrıca, Anadolu'nun hikayelerini yeni nesillere aktarmayı ve Türkiye Yüzyılı'na uygun sanatçı ve kültür elçileri yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Törende daha sonra Bakan Tekin, yarışmada dereceye giren öğretmenlere ödüllerini takdim etti ve sanatçı Ahmet Yenilmez tarafından Milli Mücadele'ye yönelik gerçekleştirilen bir tiyatro gösterimi yapıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.