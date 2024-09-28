Bakan Tekin, Neşet Ertaş'ın Kabrini Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin Kırşehir'de.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, halk müziğinin önemli ismi Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret etmek üzere Kırşehir'e gitti. 'Bozkırın Tezenesi' olarak da bilinen Ertaş'ın anısına düzenlenen ziyaret, 37. Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşti.

Kabrine Dua Okudu

Kırşehir'in Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret eden Bakan Tekin, burada dua okudu. Ardından Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ile bir araya geldi. Toplantının ardından resmi partinin il başkanlığına geçerek AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve partililerle buluştu.

Basına Kapalı Programlar

Bakan Tekin'in katıldığı programa AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve bazı milletvekillerinin de yer aldığı bildirildi. Ancak bu programların basına kapalı olarak düzenlendiği ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 37. Ahilik Haftası kutlamalarının kapanış töreni için geldiği Kırşehir'de, Neşet Ertaş'ın Bağbaşı Mahallesinde bulunan kabrini ziyaret ederek dua okudu.