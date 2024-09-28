DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.240.239,18 0,41%

Bakan Tekin, Neşet Ertaş'ın Kabrini Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kırşehir'de Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret ederek, Ahilik Haftası kutlamalarına katıldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 18:07
Bakan Tekin, Neşet Ertaş'ın Kabrini Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin Kırşehir'de.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, halk müziğinin önemli ismi Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret etmek üzere Kırşehir'e gitti. 'Bozkırın Tezenesi' olarak da bilinen Ertaş'ın anısına düzenlenen ziyaret, 37. Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşti.

Kabrine Dua Okudu

Kırşehir'in Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret eden Bakan Tekin, burada dua okudu. Ardından Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ile bir araya geldi. Toplantının ardından resmi partinin il başkanlığına geçerek AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve partililerle buluştu.

Basına Kapalı Programlar

Bakan Tekin'in katıldığı programa AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve bazı milletvekillerinin de yer aldığı bildirildi. Ancak bu programların basına kapalı olarak düzenlendiği ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 37. Ahilik Haftası kutlamalarının kapanış töreni için geldiği...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 37. Ahilik Haftası kutlamalarının kapanış töreni için geldiği Kırşehir'de, Neşet Ertaş'ın Bağbaşı Mahallesinde bulunan kabrini ziyaret ederek dua okudu.

İLGİLİ HABERLER

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde
2
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: Dahiye, Bekaa Vadisi ve Suriye Sınırı Hedef Alındı
3
Osmaniye'de Yaşlı Adamın Darbedilmesi Olayında Bir Zanlı Tutuklandı
4
Kastamonu'da Feci Trafik Kazası: 3 Yaralı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chery International Başkanı'nı Ağırladı
6
Fethiye'de Lüks Yat 'White Rose Of Drachs' Yakıt İkmali Yaptı
7
Mardin'de Bisiklet Kazası: 11 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek