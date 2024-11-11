Bakan Tekin, Özel Eğitimde Yenilikleri Duyurdu: Biyometrik Sistem Geliyor

Bakan Tekin, Özel Eğitimdeki Yenilikleri Paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Antalya'da düzenlenen 7. Özel Eğitimde Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü ve Eğitim Niteliklerinin Artırılması Türkiye Buluşmaları toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıya katılan Özel Özel Eğitim Dernekleri Konfederasyonu bünyesindeki 3 bin 284 özel kurumda 700 bine yakın öğrencinin eğitim süreçlerini sürdürdüğünü belirtti.

Tekin, bu kurumlarda biyometrik kimlik doğrulama sistemi'nin en kısa sürede devreye alınacağını ifade ederek, bu adımın eğitim kalitesinin artırılmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Eğitimde Yenilikçi Adımlar

Bakan Tekin, bakanlık görevine geldiğinde özel kurum sahipleri ve öğretmenlerle iş birliği içerisinde hareket edeceğinin sözünü verdiği toplantıda, özel eğitim alanında süregelen sorunlara çözüm bulacaklarını belirtti. Özel bireylere yönelik önemli bir hassasiyet gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın çabalarını dile getirdi.

Toplam 60 bine yakın personel ile birlikte kamusal bütçeye yıllık yaklaşık 30 milyar lira ayrıldığını belirten Tekin, bu desteklerin özel eğitim alanının önemine vurgu yaptığını kaydetti.

Biyometrik Sistem Neden Önemli?

Özel eğitim alanında daha önce yaşanan sorunlardan dolayı kurumların zor durumda kaldığını ifade eden Tekin, bu durumun önüne geçmek adına kota uygulamasını başlattıklarını açıkladı. “Biyometrik kimlik doğrulama” konusunun uzun süredir gündemde olduğunu ve en kısa sürede hayata geçeceğini sözlerine ekledi.

Tekin, birey ihtiyaçlarına göre özel eğitimlerin daha erken başlaması gerektiğini de dile getirerek, ücretini ödeyerek özel eğitim almak isteyen vatandaşlar için düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Aynı zamanda çocuklar için eğitim ücretlerinin yıllık sabit artış ile belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Toplantı Detayları

Toplantıda Vali Hulusi Şahin de sosyal devlet anlayışının ne anlama geldiğini özel bireyler üzerinden açıkladı. Özel Özel Eğitim Konfederasyonu Başkanı Yunus Kılıç, eğitimde kaliteyi artıracak adımlar atıldığını ifade etti. Ayrıca toplantıya, Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu otizmli piyano sanatçısı Taylan Hartavi ve görme engelli gençler de katılarak müzik dinletisi sundular.

Etkinlik, 12 Kasım tarihinde sona erecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.