Bakan Tekin Sinop'ta Eğitim Değerlendirme Toplantısına Katıldı

Bakan Tekin Sinop'ta Eğitim Değerlendirme Toplantısı Düzenledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sinop'ta gerçekleştirilen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katılarak eğitim yatırımları hakkında bilgiler paylaştı.

Bakan Tekin, Sinop Valiliğini ziyaretinde Vali Mustafa Özarslan ile bir araya geldi ve Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Burada, kente özgü el yapımı bir tekne maketi hediye edildi. Daha sonra Rahmi Demir Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda kentteki eğitim durumu masaya yatırıldı.

Etkileşimli Tahtalar ve Eğitim Uygulamaları

Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekin, öğretmenlerle yapılan istişarelerin önemine vurgu yaptı. Sinop'taki eğitim durumu hakkında bilgi veren Bakan, "Öğretmenler odası formatıyla sohbet ederek değerlendirmelerde bulunuyoruz" dedi.

Özellikle son 20 yılda Türkiye'nin eğitim alanında kaydettiği ilerlemelere dikkat çeken Tekin, ülkemizin etkileşimli tahta kurulumları açısından çok ileride olduğunu belirtti. "Dünyada tüm dersliklerinde etkileşimli tahta olan tek ülkeyiz neredeyse" diye ekledi. Ayrıca, Sinop'ta fiziki altyapı konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını vurguladı.

Eğitim Yatırımlarının Devamı

Bakan Tekin, bakanlık olarak Sinop'ta 8 eğitim yatırımının yapım sürecinin devam ettiğini açıkladı ve bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destek için teşekkür etti. Ziyaretinin son kısmında AK Parti Sinop İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Tekin'e, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sinop’ta ziyaretlerde bulundu. Bakan Tekin, Sinop Valiliği'ni ziyaret ederek öğrencilere okul çantası hediye etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sinop’ta ziyaretlerde bulundu. Bakan Tekin, Sinop Valiliği'ni ziyaret ederek öğrencilere okul çantası hediye etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sinop’ta ziyaretlerde bulundu. Bakan Tekin, Sinop Valiliği'ni ziyaret ederek öğrencilere okul çantası hediye etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sinop’ta ziyaretlerde bulundu. Bakan Tekin, Sinop Valiliği'ni ziyaret ederek öğrencilere okul çantası hediye etti.