Bakan Tekin Sinop'ta Eğitim Değerlendirme Toplantısına Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sinop'ta eğitim yatırımları ve etkileşimli tahtalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 13:50
Bakan Tekin Sinop'ta Eğitim Değerlendirme Toplantısına Katıldı

Bakan Tekin Sinop'ta Eğitim Değerlendirme Toplantısı Düzenledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sinop'ta gerçekleştirilen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katılarak eğitim yatırımları hakkında bilgiler paylaştı.

Bakan Tekin, Sinop Valiliğini ziyaretinde Vali Mustafa Özarslan ile bir araya geldi ve Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Burada, kente özgü el yapımı bir tekne maketi hediye edildi. Daha sonra Rahmi Demir Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda kentteki eğitim durumu masaya yatırıldı.

Etkileşimli Tahtalar ve Eğitim Uygulamaları

Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekin, öğretmenlerle yapılan istişarelerin önemine vurgu yaptı. Sinop'taki eğitim durumu hakkında bilgi veren Bakan, "Öğretmenler odası formatıyla sohbet ederek değerlendirmelerde bulunuyoruz" dedi.

Özellikle son 20 yılda Türkiye'nin eğitim alanında kaydettiği ilerlemelere dikkat çeken Tekin, ülkemizin etkileşimli tahta kurulumları açısından çok ileride olduğunu belirtti. "Dünyada tüm dersliklerinde etkileşimli tahta olan tek ülkeyiz neredeyse" diye ekledi. Ayrıca, Sinop'ta fiziki altyapı konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını vurguladı.

Eğitim Yatırımlarının Devamı

Bakan Tekin, bakanlık olarak Sinop'ta 8 eğitim yatırımının yapım sürecinin devam ettiğini açıkladı ve bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destek için teşekkür etti. Ziyaretinin son kısmında AK Parti Sinop İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Tekin'e, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sinop’ta ziyaretlerde bulundu. Bakan Tekin, Sinop Valiliği'ni...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sinop’ta ziyaretlerde bulundu. Bakan Tekin, Sinop Valiliği'ni ziyaret ederek öğrencilere okul çantası hediye etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sinop’ta ziyaretlerde bulundu. Bakan Tekin, Sinop Valiliği'ni...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sinop’ta ziyaretlerde bulundu. Bakan Tekin, Sinop Valiliği'ni ziyaret ederek öğrencilere okul çantası hediye etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sinop’ta ziyaretlerde bulundu. Bakan Tekin, Sinop Valiliği'ni...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sinop’ta ziyaretlerde bulundu. Bakan Tekin, Sinop Valiliği'ni ziyaret ederek öğrencilere okul çantası hediye etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sinop’ta ziyaretlerde bulundu. Bakan Tekin, Sinop Valiliği'ni...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sinop’ta ziyaretlerde bulundu. Bakan Tekin, Sinop Valiliği'ni ziyaret ederek öğrencilere okul çantası hediye etti.

İLGİLİ HABERLER

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
2
Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı başladı
3
Narin Güran Cinayetinde Yeni Ses Kaydı Ortaya Çıktı: 'Ramazan, Kız Öldü mü?'
4
Narin Güran Cinayetinde Anne ve Ağabeyi Dahil 8 Kişi Tutuklandı: Soruşturma Derinleşiyor
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Üniversitesi'ne 12 Milyar Liralık Yatırım Açıklaması
6
ABD Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in Saldırısına Cevap: Ateşkesin Önemi Vurgulandı
7
Konya'da Ayşenur Ezgi Eygi İçin Gıyabi Cenaze Namazı

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı