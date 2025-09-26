Bakan Tekin: Son 20 Yılda Eğitimde Devrim — Adıyaman'da Okul Açılışı

Besni'de Dr. Necip Öztürk Ortaokulu töreni

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Besni ilçesindeki Dr. Necip Öztürk Ortaokulu'nun açılışında konuştu. Tekin, ilçeye üçüncü gelişini belirterek kendisini Besnili gibi hissetmeye başladığını söyledi.

"Türkiye son 20 yılda eğitim ve öğretimde, fiziki ve teknolojik altyapı ile akademik içerik açısından çağ atladı, devrim niteliğinde işler yapıldı." dedi ve eğitim yükünün taşınmasında katkı sağlayan hayırseverlere, özellikle Dr. Necip Öztürk ile tüm hayırseverlere şükranlarını sundu.

Tekin, Adıyaman özelinde verdiği rakamlarla dönüşümü anlattı: 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında Adıyaman'da 151 bin 216 öğrenci ve 3 bin 153 derslik bulunurken; bugün il genelinde 147 bin öğrenciye, inşaatı devam edenler ve ihalesi sürenler hariç 6 bin 890 derslikle eğitim hizmeti verildiğini söyledi.

2002-2003 dönemindeki 3 bin 153 dersliğin yarısının ömrünü tamamladığını ve deprem gibi nedenlerle yıkıldığını belirten Tekin, o dönemden kalan derslik sayısının yaklaşık 1500 civarında olduğunu aktardı. Öğretmen sayısında da önemli artışlar olduğunu belirterek, o dönemde 5 bin 600 öğretmenin görev yaptığını, bugün ise 11 bin 173 öğretmenin eğitim verdiğini vurguladı.

Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitimi gündemin ön sırasına koyduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın genel bütçeden en çok pay alan kurum olduğunu ifade etti.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili olarak Tekin, etkilenen 11 ilde yaklaşık 119 bin 200 derslik bulunduğunu, bunlardan yaklaşık 10 bin dersliğin kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Güçlendirme yapılanlar hariç tutulduğunda derslik sayısının yaklaşık 110 bin düzeyine indiğini ve iki yıl içinde 2025-2026 eğitim öğretim yılında bu sayının 137 bin 886'ya çıkarıldığını, böylece 11 ilin ortalamasında %16 artış sağlandığını söyledi.

Uluslararası toplantılarda çalışmaların hızına ilişkin sorular geldiğini aktaran Tekin, "Devlet, millet, el ele yaptık" ifadesiyle Türk milletinin azim ve kararlılığını anlattığını belirtti.

Fiziki ve teknolojik kapasiteyi artırma çabalarının sürdüğünü vurgulayan Tekin, açılışı tamamlayıp okulu öğretmenlere emanet edeceklerini, emanet öğretmenlere teşekkür ederek "O çocuklar bizim geleceğimiz, öğretmen arkadaşlarımız geleceğimizi el birliğiyle hazırlıyorlar." dedi.

Konuşmanın ardından okulun açılış kurdelesi kesildi. Törene Adıyaman Valisi Osman Varol, Mersin Valisi Atilla Toros, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nazlı Demir, Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile ilgililer katıldı.

