Bakan Tekin, Sultangazi'de Ramazan Etkinliklerine Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sultangazi'de 'Aile Sıcaklığında Ramazan' temasıyla düzenlenen etkinliklere katıldı ve vatandaşlarla buluştu.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 00:35
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 00:35
Bakan Tekin, Sultangazi'de Ramazan Etkinliklerine Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sultangazi'de 'Aile Sıcaklığında Ramazan' temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerde yer aldı. Etkinliğe katılan Bakan Tekin, ramazan etkinlik çadırını ziyaret etti, kurulan şehirlerin stantlarını gezerek vatandaşlarla da sohbet etti.

Ramazan etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen söyleşiye katılan Tekin, burada Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun konuşmasını dinleme fırsatı buldu. Bakan Tekin'e ziyaretinde, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun eşlik etti.

Yaptığı konuşmada ramazan ayının manevi değerlerine vurgu yapan Bakan Tekin, “Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sizlere hizmet etmek için yola çıkmış bir topluluğuz. Bizim yoldaki en büyük motivasyon unsurumuz, sizlerin bizlere yapacağı dualar. Dualarınıza talibiz. Sizlerin dualarıyla bu ülkeye çok güzel hizmetler yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, Sultangazi Belediye Başkanı Dursun'a teşekkür ederken, “Allah bütün belediye başkanlarımıza milletten topladığı paraları bu şekilde hayırla kullanmayı nasip etsin. Yolsuzluklara, usulsüzlüklere harcatmasın. Bir tarafta böyle insanlara hizmet eden belediye başkanları var. Bir tarafta milyarlarca lirayı çarçur eden belediye başkanları var. Allah millete hizmet eden idarecilerin sayısını artırsın.” diye konuştu.

Etkinlikte Bakan Tekin, vatandaşlarla fotoğraf çektirerek hatıra biriktirdi.

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