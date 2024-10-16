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Bakan Tekin Trabzon'da Eğitim Değerlendirmesi Yaptı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Trabzon ziyaretinde deprem sonrası eğitim durumu ve projeler hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 13:32
Bakan Tekin Trabzon'da Eğitim Değerlendirmesi Yaptı

Milli Eğitim Bakanı Trabzon'da Açıklamalarda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı Trabzon ziyaretinde Malatya'daki deprem sonrası eğitim durumunu değerlendirip, öğrenci sayılarındaki gelişmelere dikkat çekti.

Malatya'daki Depremin Etkileri

Bakan Yusuf Tekin, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında il müdürleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Tekin, "Okullarımızla ilgili herhangi bir can kaybı ya da binalarda hasar tespit etmedik. Bu süreçte tedbirli olmak önemli," şeklinde konuştu.

Trabzon'daki Eğitim Durumu

Bakan Tekin, eğitim değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada Türkiye'nin eğitim alanında son 20 yılda çok önemli gelişmeler kaydettiğini vurguladı. "Derslik başına düşen öğrenci sayısını önemli oranda düşürdük. Trabzon'da 2002 yılında bu rakam 30 iken şimdi 17'ye geriledi," dedi.

Devam Eden Projeler

Toplantıda Trabzon'da devam eden devlet yatırım projelerinin detaylarını da paylaşan Tekin, toplamda 250 derslik ve spor salonu projesinin yürütüldüğünü belirtti.

Yeni Eğitim Uygulamaları

Bakan, bu yıl itibarıyla güzel sanatlar, spor ve meslek liseleri için yeni uygulamalar başlattıklarını ifade etti. Bu kapsamda, özel yeteneklere sahip öğrencilerin erken yaşlarda destekleneceğini vurguladı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Tekin, eğitimdeki başarıların sürdürülebilir olması için yerel yönetimlerle iş birliği yapmanın önemine dikkat çekti. Ayrıca, "Eğitimdeki olumlu gelişmelerin daha da ileriye gitmesi için birliktelik oluşturmalıyız," dedi.

Sanat ve Kültür Etkinlikleri

Bakan Tekin, Trabzon'daki temaslarının ardından, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde açılışı yapılan sergiyi gezerek geleneksel Türk sanatlarına olan ilginin artırılması gerektiğini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Trabzon'daki programı kapsamında Vali Aziz Yıldırım'ı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Trabzon'daki programı kapsamında Vali Aziz Yıldırım'ı (sol 2) makamında ziyaret etti. Bakan Tekin, ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Trabzon'daki programı kapsamında Vali Aziz Yıldırım'ı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Trabzon'daki programı kapsamında Vali Aziz Yıldırım'ı (sol 2) makamında ziyaret etti. Bakan Tekin, ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Trabzon'daki programı kapsamında Vali Aziz Yıldırım'ı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Trabzon'daki programı kapsamında Vali Aziz Yıldırım'ı (sol 2) makamında ziyaret etti. Bakan Tekin, ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Trabzon'daki programı kapsamında Vali Aziz Yıldırım'ı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Trabzon'daki programı kapsamında Vali Aziz Yıldırım'ı (sol 2) makamında ziyaret etti. Bakan Tekin, ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

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