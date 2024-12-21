Bakan Tekin: 'Türkiye 20 Yılda Çağ Atladı, Bu Başarı AK Parti Tabanının Eseridir'

Bakan Tekin, AK Parti Karabük Kongresi'nde Önemli Mesajlar Verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Karabük 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 20 yılda ulaştığı noktayı değerlendirdi.

Teşkilat Ruhu ve Kardeşlik Vurgusu

Tekin, "Türkiye gerçekten 20 yılda çağ atlayacak icraatların altına imza attı. Bunu biz yapmadık. Bunu Cumhurbaşkanı'mız da tek başına yapmadı. Bunu teşkilat ruhuyla şuuruyla hareket eden siz yaptınız, AK Parti'nin tabanı yaptı" ifadelerini kullandı.

AK Parti'yi farklı kılan unsurlardan birinin de kardeşlik hukuku ve vefa duygusu olduğunu belirten Tekin, bu değerler sayesinde önemli hizmetler gerçekleştirildiğini vurguladı.

AK Parti'nin Hizmetleri ve Gelecek Vizyonu

Kongrede, "Umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti" mottosuna dikkat çeken Tekin, AK Parti'nin tüm seviyelerdeki temsilcilerinin sorunları en yüksek mertebeye aktarmasını sağladığını kaydetti. Bu sayede her alanda Türkiye'nin örnek gösterilen bir ülke haline dönüşmüş olduğunu ifade etti.

2001 Projesi ve Eğitim Çalışmaları

Bakan Tekin, 2001'de uygulanan bir projede öğretmen ve öğrencilerin taleplerinin AK Parti döneminde gerçekleştirildiğini anlatarak eğitim alanındaki gelişmelere dair bilgi verdi.

Konuşmasının sonunda Tekin, destekleri nedeniyle AK Parti tabanına teşekkür ederken, kongrenin hedefini "Türkiye Yüzyılı" olarak açıkladı. Tekin, "Desteklerinizle bunları gerçekleştireceğiz" dedi.

Usta'dan Teşekkür ve Vurgular

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, tüm teşkilat mensuplarına destekleri için teşekkür etti. Usta, AK Parti’nin hedefinin eser, hizmet ve ülkeye değer katmak olduğunu belirtti.

Bakan Tekin, Safranbolu'da İncelemelerde Bulundu

Bakan Tekin ayrıca, Karabük programı kapsamında Safranbolu'da çeşitli incelemelerde bulundu. Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin restorasyonu devam eden tarihi binasında çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eğitim ve Kent Tarih Müzesi'nde de incelemelerde bulunan Tekin, müze çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

Karabük milletvekilleri, Vali ve diğer yetkililerle birlikte tarihi mekanları gezerek esnafla sohbet eden Bakan Tekin, bereketli kazançlar temennisinde bulundu.