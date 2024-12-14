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Bakan Tekin: Türkiye, Akıllı Tahta ile Dünyada Birinci

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da yaptığı konuşmada Türkiye'nin eğitimdeki ilerlemelerini vurguladı ve akıllı tahta kullanımına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 16:16
Bakan Tekin: Türkiye, Akıllı Tahta ile Dünyada Birinci

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Çarpıcı Açıklamalar

AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye’nin eğitim altyapısındaki gelişmelere dikkat çekti. Tekin, "Okullarımızın tamamını internete açtık, tamamında akıllı tahtalar var. CHP'liler beğenmiyorlar, itiraz ediyorlar ama onların görmediğini Birleşmiş Milletler, OECD gördü. 'Dünyada sınıflarının tamamında akıllı tahta olan tek ülke Türkiye'" dedi.

Erzurum'dan Destek

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı etkinlikte, kendilerine destek olan Erzurumlulara teşekkür etti. 2002 tarihine atıfta bulunan Tekin, "2002'den itibaren Türkiye’ye, 80 yıl boyunca yapılandan çok daha fazla hizmet eden, çığır açan bir lideri bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Eğitimdeki Değişim

Erzurum'da son 20 yılda eğitim alanında yapılan çalışmalara değinen Tekin, "20 yılda, 80 yılda yapılan kadar derslik yaptık. Neden bu kadar uzun zaman beklenildi? Bu soruları muhalefet partilerine soruyoruz." dedi. Bakan, eğitimde devrim niteliğinde çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bugünlerde mecliste bütçe görüşmeleri var. CHP'li milletvekilleriyle bu konuları tartıştık. 'Eğitime ayrılan pay az,' diyorlar. Madem o kadar fazla ayırıyordunuz, neden çocuklar sobalı sınıflarda okuyor?"

Teknoloji ve Müfredat Değişiklikleri

Okullardaki teknolojik yatırımlar hakkında bilgi veren Tekin, "Eğitimin içeriğine de girdik. Bu ülkenin çocuklarının değerlerine sahip çıkabilmesi için müfredatlarımızı değiştirdik. CHP'liler buna da karşı çıkıyor. 'Atalarına, dedelerine sahip çıksın diye müfredatı değiştirdik, buna mı karşı çıkıyorsunuz?' diye soruyorum, cevap yok." ifadelerini kullandı.

CHP’nin eleştirilerine yanıt veren Bakan Tekin, "Bu ülkenin çocukları, bu ülkeye hizmet etme aşkıyla büyüsün, değerlerine sahip çıksın diye müfredatı değiştirdik" açıklamasında bulundu.

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