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Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde Eğitim Reformlarını Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedeflerini ve eğitim reformlarını anlattı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:11
Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde Eğitim Reformlarını Açıkladı

Bakan Tekin, Eğitim Alanında Yenilikçi Adımları Duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gölbaşı'nda düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, "Biz istiyoruz ki atalarımızın, dedelerimizin yaptığı gibi çocuklarımız, torunlarımız, gelecek kuşaklarımız da kendilerine ait bir medeniyet inşa edebilsinler. Atalarının, dedelerinin yaptığı gibi ilimde, sanatta, medeniyette dünyaya yön versinler" dedi.

Müfredatta Yenilikler ve Dayanışma Örnekleri

Tekin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından sergilenen dayanışma örneklerini de müfredata eklediklerini belirtti. Eğitim müfredatının değişim sürecinde, bilgiye ulaşımın kolaylaştığını vurgulayan Tekin, "Çocuklarımızın bilgiye erişimiyle uğraşmayalım. Şu an bilgiye istedikleri şekilde rahatlıkla erişiyorlar" ifadelerini kullandı.

Değişim Zamanı: Eğitim Felsefesi Yenileniyor

Bakan Tekin, eğitim felsefelerini değiştirdiklerini ve gelişmelere ayak uyduracak şekilde sürekli revizyon yapacaklarını söyledi. "Bakanlığımızdaki uzmanlar, dünyada ne olup bittiğini takip edecekler. Biz de bu gelişmelere ayak uyduracak şekilde programı revize edeceğiz" şeklinde konuştu.

Öğretmenlerle Sürekli İletişim

Tekin, öğretmenlerle düzenledikleri toplantılar aracılığıyla değişiklikleri istişare ettiklerini belirtti. 20 binden fazla öğretmenle görüştüklerini ifade eden Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımızın okullarda yaptıkları zümre toplantılarını, il, ilçe ve bakanlık zümresi organize edecek şekilde kurumsallaştırdık" dedi.

Öğrenci Danışma Kurulu ile Bilgi Alışverişi

Bakan Tekin, çalıştay sonrası Öğrenci Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Öğrenciler, müfredata dair önerilerini aktardı. Bir öğrenci, Tekin'e "Siz bizim Simurg'umuzsunuz" diyerek desteklerini ifade etti. Ayrıca, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Tekin, onların eğitimine yaptığı katkılardan ötürü teşekkür aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gölbaşı'ndaki Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gölbaşı'ndaki Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayı'na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gölbaşı'ndaki Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gölbaşı'ndaki Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayı'na katıldı.

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