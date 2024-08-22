Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni Açıkladı

Bakan Tekin: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitimde Devrim Niteliğinde

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bu yıl itibarıyla 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanmaya başlanacağını açıkladı. Tekin, 'Anadolu insanının istediği ve arzuladığı bir eğitim modeli geliştirdik.' dedi.

Kilis'teki Açıklamaları

Kilis'te düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katılan Tekin, Türkiye'deki eğitim sisteminde son 20 yılda gerçekleştirilen değişimlerin altını çizdi.

Tekin, Türkiye'deki derslik başına düşen öğrenci sayısının, kademelere göre 20-22 bandında olduğunu ve eğitimde sağlanan iyileştirmeleri vurguladı.

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde, dünyanın farklı ülkelerinden alınan evrensel değerlerle birlikte Türkiye'ye özgü bir model geliştirdiklerini ifade eden Tekin, 'Bunu gururla açıklıyorum.' sözlerini kullandı.

Tekin, eğitim içeriğine de doğrudan müdahale ettiklerini, şefkat, merhamet, vatanseverlik ve millet sevgisi gibi değerleri müfredata eklediklerini belirtti.

Açılış Tarihleri ve Gelecek Planları

Okulların 9 Eylül'de açılacağını hatırlatan Bakan Tekin, bu modelle çocukların evrensel değerlere bağlı bir şekilde yetişmelerini amaçladıklarını ifade etti. 'Bu, 10 yıllık bir çalışmanın ürünüdür.' şeklinde konuşarak, sürecin arka planını da açıkladı.

Eğitim alanındaki bu yeniliklerin Türkiye'nin geleceğini şekillendireceğine inandığını dile getiren Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 2), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te Valiliği ziyaret etti. Bakan Tekin, Vali Tahir Şahin (solda) tarafından karşılandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 2), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te Valiliği ziyaret etti. Bakan Tekin, Vali Tahir Şahin (solda) tarafından karşılandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 2), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te Valiliği ziyaret etti. Bakan Tekin, Vali Tahir Şahin (solda) tarafından karşılandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 2), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te Valiliği ziyaret etti. Bakan Tekin, Vali Tahir Şahin (solda) tarafından karşılandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 2), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te Valiliği ziyaret etti. Bakan Tekin, Vali Tahir Şahin (solda) tarafından karşılandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 2), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te Valiliği ziyaret etti. Bakan Tekin, Vali Tahir Şahin (solda) tarafından karşılandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 2), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te Valiliği ziyaret etti. Bakan Tekin, Vali Tahir Şahin (solda) tarafından karşılandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 2), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te Valiliği ziyaret etti. Bakan Tekin, Vali Tahir Şahin (solda) tarafından karşılandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 2), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te Valiliği ziyaret etti. Bakan Tekin, Vali Tahir Şahin (solda) tarafından karşılandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 2), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te Valiliği ziyaret etti. Bakan Tekin, Vali Tahir Şahin (solda) tarafından karşılandı.