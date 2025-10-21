Bakan Tekin: Üniversitelerin Performansı Toplumsal Fayda Üretme Kapasitesiyle Ölçülüyor

Kafkas Üniversitesi 2025-2026 akademik yılı açılış törenine katılmak üzere Kars'ta bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, üniversitelerin topluma katkısının önemine dikkat çekti.

Tören ve karşılama

Tekin'i Üniversite Kültür Merkezi girişinde Filistinli öğrenciler çiçeklerle karşıladı. Bakan, müzik dinletisini ve Kafkas Halk Oyunları gösterisini izledi. Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarına gül verdi.

Akademik performansın ölçütleri

Kültür Merkezi'nde konuşan Tekin, akademik yılın hayırlı olmasını dileyerek basın çalışanlarının gününü kutladı ve şöyle dedi: "Yurt dışındaki üniversitelere baktığımızda üniversitelerin performansları artık toplumsal fayda üretme kapasitesiyle ölçülüyor."

Tekin, performans değerlendirmelerinin artık sadece akademik yayın ve bilgi üretimiyle sınırlı kalmadığını, üretilen bilginin ilin, bölgenin ekonomi ve kültürüne yaptığı katkının önem kazandığını vurguladı.

"Terörsüz Türkiye" ve tarihsel değerlendirme

Tekin, "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek bunun yalnızca terör sorunu olmadığını; aynı zamanda demokratikleşme, insan hakları ve kalkınma sorunlarını içerdiğini belirtti. Konuşmasında, 1960'lı yıllardan itibaren yaşanan darbelerin ve toplumsal ayrışmaların bu süreçleri etkilediğini anlattı.

Tekin, 27 Mayıs, 12 Mart ve ardından gelen darbelerin toplumsal ve siyasal yapıda yarattığı etkileri sıraladı, 12 Eylül darbesi ile 28 Şubat sürecinin bağlantılarına işaret etti ve 1990'lı yıllardaki kaotik döneme örnekler verdi: Turan Dursun, Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Bahriye Üçok ve Hiram Abas cinayetleri; Gazi Mahallesi olayları ve 22 kişinin yaşamını yitirmesi.

Bakan, 20 Ekim 1991 seçimlerinden başlayarak koalisyon hükümetleri dönemindeki istikrarsızlığa dikkat çekti. 1989 ile 2002 yılları arasında 11 hükümet kurulmasını ve bunun toplumsal kaos yaratmasını örnekledi. Son olarak 3 Kasım 2002 seçimleriyle AK Parti'nin tek başına iktidara geldiğini anımsattı.

(Sürecek)

