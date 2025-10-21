Bakan Tekin: Üniversitelerin Performansı Toplumsal Fayda Üretme Kapasitesiyle Ölçülüyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kafkas Üniversitesi açılışında üniversitelerin performansının toplumsal faydayla ölçüldüğünü ve "Terörsüz Türkiye" sürecini anlattı.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 20:16
Bakan Tekin: Üniversitelerin Performansı Toplumsal Fayda Üretme Kapasitesiyle Ölçülüyor

Bakan Tekin: Üniversitelerin Performansı Toplumsal Fayda Üretme Kapasitesiyle Ölçülüyor

Kafkas Üniversitesi 2025-2026 akademik yılı açılış törenine katılmak üzere Kars'ta bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, üniversitelerin topluma katkısının önemine dikkat çekti.

Tören ve karşılama

Tekin'i Üniversite Kültür Merkezi girişinde Filistinli öğrenciler çiçeklerle karşıladı. Bakan, müzik dinletisini ve Kafkas Halk Oyunları gösterisini izledi. Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarına gül verdi.

Akademik performansın ölçütleri

Kültür Merkezi'nde konuşan Tekin, akademik yılın hayırlı olmasını dileyerek basın çalışanlarının gününü kutladı ve şöyle dedi: "Yurt dışındaki üniversitelere baktığımızda üniversitelerin performansları artık toplumsal fayda üretme kapasitesiyle ölçülüyor."

Tekin, performans değerlendirmelerinin artık sadece akademik yayın ve bilgi üretimiyle sınırlı kalmadığını, üretilen bilginin ilin, bölgenin ekonomi ve kültürüne yaptığı katkının önem kazandığını vurguladı.

"Terörsüz Türkiye" ve tarihsel değerlendirme

Tekin, "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek bunun yalnızca terör sorunu olmadığını; aynı zamanda demokratikleşme, insan hakları ve kalkınma sorunlarını içerdiğini belirtti. Konuşmasında, 1960'lı yıllardan itibaren yaşanan darbelerin ve toplumsal ayrışmaların bu süreçleri etkilediğini anlattı.

Tekin, 27 Mayıs, 12 Mart ve ardından gelen darbelerin toplumsal ve siyasal yapıda yarattığı etkileri sıraladı, 12 Eylül darbesi ile 28 Şubat sürecinin bağlantılarına işaret etti ve 1990'lı yıllardaki kaotik döneme örnekler verdi: Turan Dursun, Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Bahriye Üçok ve Hiram Abas cinayetleri; Gazi Mahallesi olayları ve 22 kişinin yaşamını yitirmesi.

Bakan, 20 Ekim 1991 seçimlerinden başlayarak koalisyon hükümetleri dönemindeki istikrarsızlığa dikkat çekti. 1989 ile 2002 yılları arasında 11 hükümet kurulmasını ve bunun toplumsal kaos yaratmasını örnekledi. Son olarak 3 Kasım 2002 seçimleriyle AK Parti'nin tek başına iktidara geldiğini anımsattı.

(Sürecek)

Kars Kafkas Üniversitesi 2025-2026 akademik yılı açılış törenine katılmak üzere Kars'a gelen Milli...

Kars Kafkas Üniversitesi 2025-2026 akademik yılı açılış törenine katılmak üzere Kars'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i Üniversite Kültür Merkezi girişinde Filistinli öğrenciler çiçeklerle karşıladı.

Kars Kafkas Üniversitesi 2025-2026 akademik yılı açılış törenine katılmak üzere Kars'a gelen Milli...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bafra'da Düğün Konvoyu Kazası: Gelin ve Nedimesi Yaralandı
2
Ümraniye'de bıçaklı saldırı: Yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti
3
Kennedy Suikastı Belgeleri: Hassas Bilgiler İfşa Oldu
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Tarihe Yön Veriyor
5
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 10 Gözaltı
6
Bakan Göktaş, Mutlu Hayatlar ile Hatay ve Kahramanmaraş'ta Çocuk Evleri Projesini Görüştü
7
Adana Çukurova'da Otomobilde Ölü Bulunan Kişi: 3 Gözaltı

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor